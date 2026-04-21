दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी और गिग वर्करों के लिए अधर में लटकी विश्राम केंद्रों की योजना

दिल्ली में बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप के बीच लाखों गिग वर्कर खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा घोषित विश्राम केंद्रों की योजना फाइलों में सिमट कर रह गई है, जिससे श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

दिल्ली में गर्मी का पारा लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम लोगों को घरों में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने वाले लाखों गिग वर्कर और दिहाड़ी मजदूर इस तपती दुपहरी में भी सड़क पर काम करने के लिए मजबूर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार की ओर से घोषित किए गए विश्राम केंद्र अभी भी फाइलों में ही दबे हुए हैं, जिससे इन श्रमिकों के पास भीषण गर्मी से बचने

का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। बजट सत्र के दौरान की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने से गिग वर्करों में भारी निराशा व्याप्त है, क्योंकि जैसे-जैसे लू का प्रकोप बढ़ेगा, उनका जीवन और अधिक कष्टकारी होता जाएगा। दिल्ली में गिग एंड प्लेटफार्म सर्विस वर्कर्स यूनियन के आंकड़ों के अनुसार, शहर में लगभग 12 लाख गिग वर्कर कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार ने पूर्व में अटल कैंटीनों के साथ-साथ विश्राम केंद्र और जन सुविधा केंद्र बनाने का बड़ा वादा किया था। हालांकि, हकीकत यह है कि 70 से अधिक कैंटीन तो संचालित हैं, लेकिन विश्राम केंद्रों के नाम पर जमीनी स्तर पर कोई विशेष तैयारी या निर्माण कार्य नजर नहीं आता। श्रमिक संगठनों का स्पष्ट कहना है कि सरकार ने शायद बिना जमीनी हकीकत को समझे ही स्थान का चयन किया है। मौजूदा अटल कैंटीन अक्सर झुग्गी-बस्तियों या भीड़भाड़ वाले श्रमिक चौराहों पर स्थित हैं, जो कि गिग वर्करों के काम के स्वरूप से मेल नहीं खाते। डिलीवरी हब और प्रमुख रेस्तरां चेन से दूर होने के कारण ये केंद्र वर्करों के किसी काम के नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने आर्डर के लिए इन गोदामों के आसपास ही रहना पड़ता है। इस योजना की व्यावहारिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रमिक नेताओं का मानना है कि यदि विश्राम केंद्र डिलीवरी हब के समीप नहीं होंगे, तो वर्कर उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, महिला गिग वर्करों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। यदि इन केंद्रों में महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षित शौचालय और विश्राम स्थल नहीं बनाए गए, तो यह योजना पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित होगी। एक महिला डिलीवरी पार्टनर ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें भी उन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जो सरकार ने कागजों पर सुनिश्चित की थीं। उधर, डूसिब के अधिकारियों का कहना है कि काम प्रक्रिया में है और मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही कई इलाकों में पर्याप्त जमीन की उपलब्धता न होना भी एक बड़ी बाधा है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक यह योजना फाइलों से बाहर निकलकर साकार होगी, तब तक भीषण लू की मार झेल रहे इन श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली गर्मी गिग वर्कर विश्राम केंद्र श्रमिक समस्या दिल्ली सरकार

United States Latest News, United States Headlines