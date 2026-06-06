दिल्ली की ओल्ड पालम रोड जानलेवा गड्ढों में बदल गई, सरकार द्वारा दावों की पोल खुली

पश्चिमी दिल्ली की ओल्ड पालम रोड लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण जानलेवा गड्छों में बदल गई है। यह सड़क दिल्ली के एक बहुत बड़े रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्र की लाइफलाइन है जहाँ रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। गर्मी और बारिश दोनों मौसमों में सड़क की बदहाली और गड्छों के कारण भयावह स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय निवासियों और यात्रियों से तुरंत मरम्मत की मांग जोरों पर है।
दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल रही ओल्ड पालम रोड , गड्ढों में तब्दील हुई सड़क; लाखों लोग रोज झेलते हैं खतरा पश्चिमी दिल्ली का ओल्ड पालम रोड , जो द्वारका को नजफगढ़ से जोड़ता है, लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण जानलेवा गड्ढों में बदल गया है। यह सड़क दिल्ली पश्चिमी दिल्ली में द्वारका को नजफगढ़ से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण ओल्ड पालम रोड इन दिनों अपनी बदहाली की स्थिति में है। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण इस पूरी सड़क पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे में बदल चुकी हैं। दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन चालक इस उबड़-खाबड़ और टूटी सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। मौसम चाहे भीषण गर्मी का हो या बरसात का, इस मार्ग पर सफर करना किसी बुरे सपने जैसा हो गया है। यह मार्ग दिल्ली सरकार द्वारा सड़क के हर गड्डे को भरने और मरम्मत कर दिए जाने के दावों की पोल खोल रही है। वर्तमान में गर्मी के मौसम के कारण इन गड्ढों में भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई है। जब भी यहां से गाड़ियां गुजरती हैं, तो उड़ने वाली धूल हवा में फैलकर चालकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। यह धूल सीधे वाहन चालकों की आंखों में जाती है, जिससे न सिर्फ आंखों में जलन और परेशानी बढ़ती है, बल्कि सामने देखना भी मुश्किल हो जाता है। इस धूल और गहरे गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन चालक अक्सर अचानक अपनी लेन बदलकर बाएं से दाईं ओर चले जाते हैं। ऐसे में सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों से सीधी टक्कर होने की संभावना हर पल बनी रहती है। वहीं, बारिश होने पर तो स्थिति पूरी तरह भयावह हो जाती है। पानी भर जाने के कारण सड़क के ये गड्छे छिप जाते हैं। कई स्थानों पर तो यह गड्छे एक फीट तक गहरे हैं, जिसकी वजह से स्कूटी और बाइक जैसे छोटे वाहनों के चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं। इस मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता है। यह मार्ग केवल दो क्षेत्रों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि दिल्ली के एक बहुत बड़े रिहायशी और व्यापारिक हिस्से की लाइफलाइन है। ओल्ड पालम रोड के दोनों ओर द्वारका उपनगरी के विभिन्न सेक्टर्स जैसे सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-6 और ककरोला जैसे घने इलाके बसे हैं। इसके अलावा, यह मुख्य सड़क नजफगढ़, पालम गांव, डाबरी, उत्तम नगर और द्वारका मोड़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। रोजाना लाखों की संख्या में कामकाजी लोग, स्कूली बच्चे, व्यापारी और आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस) इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस सड़क की सुध नहीं ली गई, तो ओल्ड पालम रोड पर लापरवाही की वजह से किसी निर्दोष की जान जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने पुरजोर मांग की है कि प्रशासन इस मार्ग की तुरंत मरम्मत कराए.
दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल रही ओल्ड पालम रोड, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क; लाखों लोग रोज झेलते हैं खतरा पश्चिमी दिल्ली का ओल्ड पालम रोड, जो द्वारका को नजफगढ़ से जोड़ता है, लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण जानलेवा गड्ढों में बदल गया है। यह सड़क दिल्ली पश्चिमी दिल्ली में द्वारका को नजफगढ़ से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण ओल्ड पालम रोड इन दिनों अपनी बदहाली की स्थिति में है। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण इस पूरी सड़क पर जगह-जगह जानलेवा गड्ढे में बदल चुकी हैं। दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन चालक इस उबड़-खाबड़ और टूटी सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। मौसम चाहे भीषण गर्मी का हो या बरसात का, इस मार्ग पर सफर करना किसी बुरे सपने जैसा हो गया है। यह मार्ग दिल्ली सरकार द्वारा सड़क के हर गड्डे को भरने और मरम्मत कर दिए जाने के दावों की पोल खोल रही है। वर्तमान में गर्मी के मौसम के कारण इन गड्ढों में भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई है। जब भी यहां से गाड़ियां गुजरती हैं, तो उड़ने वाली धूल हवा में फैलकर चालकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। यह धूल सीधे वाहन चालकों की आंखों में जाती है, जिससे न सिर्फ आंखों में जलन और परेशानी बढ़ती है, बल्कि सामने देखना भी मुश्किल हो जाता है। इस धूल और गहरे गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन चालक अक्सर अचानक अपनी लेन बदलकर बाएं से दाईं ओर चले जाते हैं। ऐसे में सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों से सीधी टक्कर होने की संभावना हर पल बनी रहती है। वहीं, बारिश होने पर तो स्थिति पूरी तरह भयावह हो जाती है। पानी भर जाने के कारण सड़क के ये गड्छे छिप जाते हैं। कई स्थानों पर तो यह गड्छे एक फीट तक गहरे हैं, जिसकी वजह से स्कूटी और बाइक जैसे छोटे वाहनों के चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं। इस मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता है। यह मार्ग केवल दो क्षेत्रों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि दिल्ली के एक बहुत बड़े रिहायशी और व्यापारिक हिस्से की लाइफलाइन है। ओल्ड पालम रोड के दोनों ओर द्वारका उपनगरी के विभिन्न सेक्टर्स जैसे सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-6 और ककरोला जैसे घने इलाके बसे हैं। इसके अलावा, यह मुख्य सड़क नजफगढ़, पालम गांव, डाबरी, उत्तम नगर और द्वारका मोड़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। रोजाना लाखों की संख्या में कामकाजी लोग, स्कूली बच्चे, व्यापारी और आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस) इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस सड़क की सुध नहीं ली गई, तो ओल्ड पालम रोड पर लापरवाही की वजह से किसी निर्दोष की जान जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने पुरजोर मांग की है कि प्रशासन इस मार्ग की तुरंत मरम्मत कराए
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