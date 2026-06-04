दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने आदेश दिया. वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है. मालवीय नगर के हौजरानी में मौजूद होटल अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए सीएम रेखा गुप्ता गुरुवार को साकेत मैक्स अस्पताल पहुंचीं.

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने आदेश दिया.

वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है. मालवीय नगर के हौजरानी में मौजूद होटल अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए सीएम रेखा गुप्ता गुरुवार को साकेत मैक्स अस्पताल पहुंचीं. यहां पर उन्होंने हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की. उनका हालचाल लिया.

इसके साथ चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली. सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने आदेश दिया. वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले हर शख्स के परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने बुधवार को भी आर्थिक मदद से ऐलान किया था.

सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार घायलों के इलाज में आने वाले खर्च का वहन करेगी. इसके साथ अस्पताल प्रशासन के साथ समन्वय करके तय करेगी कि सभी मरीजों को अच्छे इलाज की सुविधा मिले. उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की समीक्षा करने को भी कहा. सरकार मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के संग मजबूती से खड़ी है. घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है. गौरतलब है कि मालवीय नगर के हौजरानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग घायल हो गए.

घटना के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां बचाव एवं सहायता कार्यों में लगी हुई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारिक एक्स अकाउंट से किए पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग की घटना में कई लोगों की मौत हो गई. अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए मैं व्यक्त करता हूं. घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है.

प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. चारों ओर बस काला धुआं है और सांसे रुक रही हैं', CA विवेक का आखिरी फोन कॉल, परिवार के आठ सदस्यों की मौ





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