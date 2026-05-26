दिल्ली जिमखाना क्लब की बकाया रेंट को लेकर सरकार से अपील, बेदखली रोकने के लिए चल रही कोशिशें

दिल्ली जिमखाना क्लब को लगभग 48 करोड़ रुपये की ग्राउंड रेंट बकाया होने के कारण बेदखली का खतरा है। क्लब की जनरल कमेटी ने केंद्र सरकार से अपील की कि उसे मौजूदा जमीन पर ही चलने दिया जाए और पुनःस्थापना के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की मांग की गई है।

दिल्ली जिमखाना क्लब की जनरल कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की कि क्लब के कामकाज में किसी भी प्रकार की रुकावट न डाली जाए। यह अपील तब सामने आई जब यह उजागर हुआ कि क्लब को पिछले साल सितंबर से अब तक लगभग 48 करोड़ रुपये की ग्राउंड रेंट बकाया है और इस पर अब तक तीन आधिकारिक नोटिस जारी हो चुके हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्रोतों ने बताया कि आखिरी नोटिस अप्रैल में भेजा गया था, जो 22 मई को जारी बेदखली के आदेश से कुछ ही हफ्ते पहले का था। क्लब के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें बकाया राशि की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी और इसलिए उन्होंने इस बेदखली के खिलाफ आवाज उठाई। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने सितंबर 2025, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में क्रमशः नोटिस भेजकर क्लब से बकाया रेंट चुकाने की माँग की थी। अप्रैल में L&DO ने चेतावनी दी थी कि यदि एक हफ्ते के भीतर राशि नहीं दी गई तो प्रॉपर्टी को सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा और फिर से कब्जा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस गंभीर स्थिति के मध्य, आम समिति ने L&DO और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय को लिखे एक पत्र में अनुरोध किया कि अगर क्लब को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़े तो उसे कहीं और पुनर्स्थापित करने के लिए वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था की जाए। समिति के एक सदस्य ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करनी आवश्यक है। आम समिति ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) के आदेश के बाद से वह क्लब के प्रशासन और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनके अनुसार, 2023-24 के अनुमानित वित्तीय रिपोर्ट में क्लब ने 9.

25 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया, जबकि 2021-22 में 12.39 करोड़ रुपये का घाटा रहा था। यह सुधार नए मेंबरशिप जोड़े बिना ही हासिल किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि क्लब की मौजूदा सदस्यता प्रणाली अभी भी भारी मांग रखती है। समिति ने कहा कि उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया, सभी विभागों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया और लंबित लेबर विवादों एवं मुकदमों को कम किया। मेंबरशिप रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने की पहल भी शुरू की गई और 2022 में 43 प्रतिशत रिकॉर्ड अनुपलब्ध थे, जिन्हें अब व्यवस्थित किया जा रहा है। समिति के सदस्य, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा नियुक्त पेशेवर हैं, बिना सिटिंग फीस या वित्तीय लाभ के मानद कार्य कर रहे हैं, ने कहा कि यदि क्लब को नई जगह ले जाना पड़ा तो दशकों की विकसित हुई बुनियादी ढाँचा और सुविधाओं को फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे भारी खर्च आएगा। क्लब के सदस्यों ने भी मीटिंग में इस प्रस्तावित अधिग्रहण को 'गैर-कानूनी' करार दिया और कहा कि ऐसे पुराने क्लबों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जगह हजारों सदस्य और उनके परिवारों के लिए खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और इसे गैर-कानूनी घोषित करना गुमराह करने वाला है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वे L&DO और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि क्लब को अपनी वर्तमान जगह पर ही रखा जा सके। यदि पुनर्स्थापना आवश्यक हुई तो लगभग 600 कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। कुल मिलाकर, दिल्ली जिमखाना क्लब न केवल एक खेल संस्थान है, बल्कि उसकी 113 साल पुरानी विरासत शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसे जमीन की बाजार कीमत से अधिक महत्व दिया जाता है





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