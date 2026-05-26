Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

दिल्ली जिमखाना क्लब की बकाया रेंट को लेकर सरकार से अपील, बेदखली रोकने के लिए चल रही कोशिशें

राजनीति एवं प्रशासन News

दिल्ली जिमखाना क्लब की बकाया रेंट को लेकर सरकार से अपील, बेदखली रोकने के लिए चल रही कोशिशें
दिल्ली जिमखाना क्लबबेडखली नोटिसग्राउंड रेंट बकाया
📆26-05-2026 03:17:00
📰AajTak
77 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 63%

दिल्ली जिमखाना क्लब को लगभग 48 करोड़ रुपये की ग्राउंड रेंट बकाया होने के कारण बेदखली का खतरा है। क्लब की जनरल कमेटी ने केंद्र सरकार से अपील की कि उसे मौजूदा जमीन पर ही चलने दिया जाए और पुनःस्थापना के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की मांग की गई है।

दिल्ली जिमखाना क्लब की जनरल कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की कि क्लब के कामकाज में किसी भी प्रकार की रुकावट न डाली जाए। यह अपील तब सामने आई जब यह उजागर हुआ कि क्लब को पिछले साल सितंबर से अब तक लगभग 48 करोड़ रुपये की ग्राउंड रेंट बकाया है और इस पर अब तक तीन आधिकारिक नोटिस जारी हो चुके हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्रोतों ने बताया कि आखिरी नोटिस अप्रैल में भेजा गया था, जो 22 मई को जारी बेदखली के आदेश से कुछ ही हफ्ते पहले का था। क्लब के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें बकाया राशि की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी और इसलिए उन्होंने इस बेदखली के खिलाफ आवाज उठाई। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने सितंबर 2025, मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में क्रमशः नोटिस भेजकर क्लब से बकाया रेंट चुकाने की माँग की थी। अप्रैल में L&DO ने चेतावनी दी थी कि यदि एक हफ्ते के भीतर राशि नहीं दी गई तो प्रॉपर्टी को सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा और फिर से कब्जा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस गंभीर स्थिति के मध्य, आम समिति ने L&DO और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय को लिखे एक पत्र में अनुरोध किया कि अगर क्लब को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़े तो उसे कहीं और पुनर्स्थापित करने के लिए वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था की जाए। समिति के एक सदस्य ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करनी आवश्यक है। आम समिति ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) के आदेश के बाद से वह क्लब के प्रशासन और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनके अनुसार, 2023-24 के अनुमानित वित्तीय रिपोर्ट में क्लब ने 9.

25 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया, जबकि 2021-22 में 12.39 करोड़ रुपये का घाटा रहा था। यह सुधार नए मेंबरशिप जोड़े बिना ही हासिल किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि क्लब की मौजूदा सदस्यता प्रणाली अभी भी भारी मांग रखती है। समिति ने कहा कि उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया, सभी विभागों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया और लंबित लेबर विवादों एवं मुकदमों को कम किया। मेंबरशिप रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने की पहल भी शुरू की गई और 2022 में 43 प्रतिशत रिकॉर्ड अनुपलब्ध थे, जिन्हें अब व्यवस्थित किया जा रहा है। समिति के सदस्य, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा नियुक्त पेशेवर हैं, बिना सिटिंग फीस या वित्तीय लाभ के मानद कार्य कर रहे हैं, ने कहा कि यदि क्लब को नई जगह ले जाना पड़ा तो दशकों की विकसित हुई बुनियादी ढाँचा और सुविधाओं को फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे भारी खर्च आएगा। क्लब के सदस्यों ने भी मीटिंग में इस प्रस्तावित अधिग्रहण को 'गैर-कानूनी' करार दिया और कहा कि ऐसे पुराने क्लबों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जगह हजारों सदस्य और उनके परिवारों के लिए खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और इसे गैर-कानूनी घोषित करना गुमराह करने वाला है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वे L&DO और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि क्लब को अपनी वर्तमान जगह पर ही रखा जा सके। यदि पुनर्स्थापना आवश्यक हुई तो लगभग 600 कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। कुल मिलाकर, दिल्ली जिमखाना क्लब न केवल एक खेल संस्थान है, बल्कि उसकी 113 साल पुरानी विरासत शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसे जमीन की बाजार कीमत से अधिक महत्व दिया जाता है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

दिल्ली जिमखाना क्लब बेडखली नोटिस ग्राउंड रेंट बकाया केंद्र सरकार अपील सदस्य सुरक्षा

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ Tecno Camon 18 भारत में लॉन्च48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ Tecno Camon 18 भारत में लॉन्चTecno Camon 18 के साथ रियर पैनल पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में भी 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया
Read more »

139 किलो के शख्स ने घटाया 48 किलो वजन, सिर्फ इन 2 चीजों से हुआ कायापलट139 किलो के शख्स ने घटाया 48 किलो वजन, सिर्फ इन 2 चीजों से हुआ कायापलट139 kg man lost 48 kg of weight: 139 किलो के शख्स ने घटाया 48 किलो वजन, सिर्फ इन 2 चीजों से हुआ कायापलट
Read more »

दिल्ली में मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी- अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, NCR में बाढ़ का खतरादिल्ली में मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी- अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, NCR में बाढ़ का खतराWeather News : IMD Says Heavy rain will continue for the next 48 hours in Delhi, दिल्ली में मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी- अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर
Read more »

Bihar Elections: आम आदमी पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 59 प्रत्याशियों का ऐलानBihar Elections: आम आदमी पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 59 प्रत्याशियों का ऐलानAAP releases list of 48 candidates Bihar Elections 2025 आम आदमी पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अब तक 59 प्रत्याशियों का ऐलान बिहार राज्य
Read more »

फीफा विश्व कप की सभी 48 टीमों तय, 12 ग्रुप में बांटा गया, 4 पहली बार हिस्सा ले रहींफीफा विश्व कप की सभी 48 टीमों तय, 12 ग्रुप में बांटा गया, 4 पहली बार हिस्सा ले रहींफीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। सबी 48 टीमों तय हो गई हैं। केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेगी।
Read more »

आसमान से बरस रही आग: कई राज्यों में पारा 48 डिग्री के पार; 28 मई तक चलेगी हीटवेव, छह दिन तक ऑरेंज अलर्टआसमान से बरस रही आग: कई राज्यों में पारा 48 डिग्री के पार; 28 मई तक चलेगी हीटवेव, छह दिन तक ऑरेंज अलर्टआसमान से बरस रही आग: कई राज्यों में पारा 48 डिग्री के पार; 28 मई तक चलेगी हीटवेव, छह दिन तक ऑरेंज अलर्ट Fire raining from the sky: Temperatures exceed 48
Read more »



Render Time: 2026-05-26 06:18:00