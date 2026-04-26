दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का गठन: भारत की मेट्रो तकनीक वैश्विक स्तर पर मापी जाएगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अपनी नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (डीएमआईएल) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालना है। संजय जमुआर को डीएमआईएल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है, जिन्हें मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए वैश्विक अनुभव है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( डीएमआरसी ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और विस्तार को नई दिशा देने के लिए अपनी नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड ( डीएमआईएल ) का गठन किया है। इस नई इकाई के नेतृत्व की कमान पूर्व भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस) अधिकारी संजय जमुआर को सौंपी गई है, जिन्हें डीएमआईएल का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। डीएमआरसी की ओर से सरकार के सहयोग से गठित यह इकाई भारत के अन्य शहरों के साथ-साथ विदेश में भी मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। संजय जमुआर का दिल्ली मेट्रो के साथ रिश्ता पुराना है। वर्ष 1998 में जब दिल्ली मेट्रो की नींह रखी जा रही थी, तब वह इसके पहले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। जमुआर के पास भारतीय रेलवे और डीएमआरसी के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित वारविक बिजनेस स्कूल से रणनीतिक नेतृत्व में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और लीड्स विश्वविद्यालय से ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में शोध भी किया है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि डीएमआईएल का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों और स्थानीय अधिकारियों को मेट्रो प्रणालियों के विकास, सुधार और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। दिल्ली मेट्रो ने अब तक देश के लगभग सभी प्रमुख मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई है। अब डीएमआईएल के गठन से उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली मेट्रो न केवल सलाहकार बनेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो के पूर्ण संचालन और प्रबंधन के बाजार में भी अपनी धाक जमाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा.
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और विस्तार को नई दिशा देने के लिए अपनी नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (डीएमआईएल) का गठन किया है। इस नई इकाई के नेतृत्व की कमान पूर्व भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस) अधिकारी संजय जमुआर को सौंपी गई है, जिन्हें डीएमआईएल का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। डीएमआरसी की ओर से सरकार के सहयोग से गठित यह इकाई भारत के अन्य शहरों के साथ-साथ विदेश में भी मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। संजय जमुआर का दिल्ली मेट्रो के साथ रिश्ता पुराना है। वर्ष 1998 में जब दिल्ली मेट्रो की नींह रखी जा रही थी, तब वह इसके पहले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। जमुआर के पास भारतीय रेलवे और डीएमआरसी के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित वारविक बिजनेस स्कूल से रणनीतिक नेतृत्व में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और लीड्स विश्वविद्यालय से ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में शोध भी किया है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि डीएमआईएल का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों और स्थानीय अधिकारियों को मेट्रो प्रणालियों के विकास, सुधार और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। दिल्ली मेट्रो ने अब तक देश के लगभग सभी प्रमुख मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई है। अब डीएमआईएल के गठन से उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली मेट्रो न केवल सलाहकार बनेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो के पूर्ण संचालन और प्रबंधन के बाजार में भी अपनी धाक जमाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो ने अपने संचालन और प्रबंधन के लिए कई नए उपकरण और तकनीक अपनाए हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। डीएमआईएल के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो का उद्देश्य है कि वह विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करेगी, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत की मेट्रो तकनीक और प्रबंधन क्षमता वैश्विक स्तर पर मापा जाएगा
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