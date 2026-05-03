दिल्ली के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में आग, 9 लोगों की मौत, राहत-बचाव जारी

दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार की देर रात एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों की तलाश जारी है। आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट मानी जा रही है, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार की देर रात एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों की तलाश जारी है। आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट मानी जा रही है, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। इस हादसे की गंभीरता और बढ़ गई है। फायर ब्रिगेड को देर रात 3 बजकर 47 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए। हालांकि, आग इतनी तेजी से फैल गई थी कि इसे नियंत्रित करने में कुछ समय लगा। शाहदरा जिले के डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत-बचाव कार्य जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है। प्रशासन ने घोषित किया है कि आग के कारण हुए नुकसान की जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आग से बचने के लिए इमारतों में सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस घटना की खबर सुनकर दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार की देर रात एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों की तलाश जारी है। आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट मानी जा रही है, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और कई लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। इस हादसे की गंभीरता और बढ़ गई है। फायर ब्रिगेड को देर रात 3 बजकर 47 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए। हालांकि, आग इतनी तेजी से फैल गई थी कि इसे नियंत्रित करने में कुछ समय लगा। शाहदरा जिले के डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत-बचाव कार्य जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल है। प्रशासन ने घोषित किया है कि आग के कारण हुए नुकसान की जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आग से बचने के लिए इमारतों में सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस घटना की खबर सुनकर दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इमारतों में एसी और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। साथ ही, आग से बचने के लिए प्राथमिक उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि सभी इमारतों में आग से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। साथ ही, लोगों को आग से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से आग से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है
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