दिल्ली पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, विदेशी हथियार जब्त, नाबालिगों का ब्रेनवॉश

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें विदेशी हथियारों की जब्ती और नाबालिगों को कट्टरपंथी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में आईएसआई का हाथ होने की भी आशंका है।

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि शाहबाज अंसारी द्वारा संचालित इस नेटवर्क से अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 23 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 211 कारतूस जब्त किए गए हैं। यह गिरोह नेपाल और बांग्लादेश के माध्यम से भारत में हथियारों की तस्करी करता था। अब गिरफ्तार किए गए दोनों गुर्गों से 2 अत्याधुनिक हथियार, 11 कारतूस और एक कार बरामद की गई है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना था। नेटवर्क

एन्क्रिप्टेड ऐप्स और फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करता था और हवाला के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करता था। इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।\पुलिस उपायुक्त यादव ने आगे बताया कि इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम की टीम ने शाहबाज अंसारी के अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल के दोनों गुर्गों को 2 अप्रैल को आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सिकंदराबाद, बुलंदशहर, यूपी के निवासी इमरान पुत्र स्वर्गीय याहिया खान और बुलंदशहर, यूपी के ही निवासी मोहम्मद कामरान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कामिल को उनके खिलाफ जारी किए गए एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) के आधार पर पकड़ा गया। शुरू में इस मामले में 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों इमरान और कामरान की निशानदेही पर बुलंदशहर, यूपी से एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है। कार में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त डिब्बे पाए गए। आरोपी इमरान की निशानदेही पर एक पिस्तौल (0.30 बोर) और 5 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी कामरान की निशानदेही पर एक रिवॉल्वर (0.32 बोर) और 6 कारतूस बरामद किए गए।\दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (काउंटर इंटेलीजेंस) ने यूपी के कुशी नगर से जिस आतंकी रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया है, उसके कब्जे से बम बनाने का पूरा सामान बरामद किया गया है। बम बनाने के सामान में मोडिफाई टेबल घड़ी, 500 ग्राम से ज्यादा केमिकल, टाइमर, बॉल बेयरिंग के अलावा युवाओं को धर्म विशेष के नाम पर जेहादी बनाने की आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। स्पेशल सेल एक दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिजवान को फिर एक दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे मंगलवार को संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल सेल के वरिष्ठ पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी रिजवान इस बार युवाओं के साथ-साथ नाबालिगों का भी ब्रेनवॉश कर रहा था। वह चार से पांच नाबालिगों के संपर्क में था। आरोपी ने बताया कि नाबालिग लड़कों का ब्रेनवॉश जल्दी हो जाता है, इस कारण वह नाबालिग लड़कों को जेहादी बनाने में लगा हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध आतंकी रिजवान देश में दहलाने की साजिश रच रहा था। उसे बम बनाने आता था और उसके पास बम बनाने का पूरा सामान मिला है। वह जिन युवकों को जेहादी बना रहा था, उन्हें वह सोशल मीडिया के माध्यम से पकड़ता था और उनसे मिलने जाता था। युवकों से मिलकर वह उनका ब्रेन वॉश करता। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह इन युवाओं से देश में जल्द ही बम धमाके करवाता। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (आईएसआई) ने उसे वर्ष 2015 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया था। वह वर्ष 2023 तक जेल में आठ साल रहा था। जेल से बाहर आते ही वह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईसिस) के फिर संपर्क में आकर युवाओं को आतंकी बनाने में जुट गया था। कुशीनगर, यूपी के पढऱौना गांव निवासी रिजवान अहमद (30) सीरिया में किसी से एप्लीकेशन के जरिए बात करता था





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