दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ किया, रोडसाइड असिस्टेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो रोडसाइड असिस्टेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने गिरोह के संचालकों और टेली-कॉलर्स को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह ठगी कई महीनों से चल रही थी।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को रोडसाइड असिस्टेंस पॉलिसी के नाम पर ठग रहा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह के संचालकों और टेली-कॉलर्स को गिरफ्तार किया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनसे पता चला है कि यह ठगी पिछले कई महीनों से चल रही थी। पुलिस ने गुरु अर्जुन नगर इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान, 2 मुख्य संचालकों और 10 टेली-कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को लंबे समय से इस तरह

की ठगी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर पूरी तरह से सक्रिय हालत में मिला, जहाँ से देशभर के लोगों को कॉल किए जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी आरडी सर्विसेज़ के नाम पर फर्जी रोडसाइड असिस्टेंस पॉलिसी बेच रहे थे। वे लोगों को फोन करके दावा करते थे कि उनकी कंपनी पूरे भारत में वाहन खराब होने, पंचर या किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराएगी। उनकी बातों में आकर कई लोग इस सेवा को असली मान लेते थे। आरोपी अपनी स्क्रिप्ट इतनी पेशेवर तरीके से बोलते थे कि ग्राहकों को शक नहीं होता था। इस तरह वे रोजाना कई लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे।\आरोपियों ने ग्राहकों से 3000 से 4000 रुपये तक वसूल किए और भुगतान के लिए कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) का तरीका अपनाया। पैसे मिलने के बाद, ग्राहकों को एक फर्जी प्लास्टिक पॉलिसी कार्ड भेजा जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि सेवा असली है। हालाँकि, यह कार्ड पूरी तरह नकली होता था और किसी भी अधिकृत संस्था से इसका कोई संबंध नहीं था। इस तरह, आरोपी लोगों का भरोसा जीतकर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बड़े स्तर पर ठगी कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जब ग्राहक परेशानी में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते थे, तो आरोपी जानबूझकर कॉल्स को नजरअंदाज कर देते थे। यानी, पैसे लेने के बाद कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। कई पीड़ितों ने शिकायत की कि जरूरत के समय उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इससे साफ हो गया कि यह पूरा सेटअप सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठने के लिए बनाया गया था। पुलिस अब पीड़ितों की पहचान कर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में सबूत भी बरामद किए हैं। इनमें फर्जी प्लास्टिक पॉलिसी कार्ड, ग्राहकों का डेटा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम और अटेंडेंस रजिस्टर शामिल हैं। इन दस्तावेजों से यह पता चला है कि आरोपी पिछले करीब 6 महीनों से इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। साथ ही, उनके पास इस तरह की सेवा चलाने के लिए कोई वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। पुलिस इन सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।\पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस गिरोह का नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। संभावना है कि इस कॉल सेंटर के जरिए देशभर में सैकड़ों लोगों को ठगा गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों और संभावित कनेक्शनों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे इस तरह की कॉल्स से सावधान रहें और किसी भी अनजान कंपनी पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और ठगी के शिकार हुए लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वे भविष्य में इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच सकें। इस घटना ने एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटरों की बढ़ती समस्या को उजागर किया है, जो भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह घटना कॉल सेंटर फ्रॉड से निपटने में पुलिस की सक्रियता और सतर्कता का एक उदाहरण है





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