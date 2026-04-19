दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल शुल्क में भारी वृद्धि, व्यवसायियों की बढ़ी मुश्किलें

नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले बड़े व्यावसायिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे दो एक्सल और तीन-चार एक्सल वाले ट्रकों के लिए टोल महंगा हो गया है।

राजधानी दिल्ली में बड़े व्यावसायिक वाहन ों से व्यवसाय करना अब और महंगा हो गया है। नगर निगम ( एमसीडी ) ने व्यावसायिक वाहन ों के शहर में प्रवेश के लिए लगने वाले टोल में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) की दरों में भारी वृद्धि की है। इस वृद्धि का सीधा असर दो एक्सल (धुरी) और तीन व चार एक्सल वाले ट्रकों पर पड़ा है। निगम द्वारा जारी किए गए नए आदेशों के अनुसार, श्रेणी दो के तहत आने वाले ट्रकों, यानी दो एक्सल वाले ट्रकों, के लिए पहले 1400 रुपये का ईसीसी शुल्क लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया

गया है। वहीं, तीन और चार एक्सल वाले ट्रकों पर दिल्ली में प्रवेश के लिए जो 2600 रुपये का ईसीसी शुल्क वसूला जाता था, उसे भी बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण बढ़ोतरी से दिल्ली में सामान लाने-ले जाने वाले व्यवसायों, विशेष रूप से मोटरसाइकिल, पैकेर्स एंड मूवर्स (सामान को पैक कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाली सेवाएं) जैसी सेवाओं से जुड़े लोगों को अब अधिक शुल्क वहन करना पड़ेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ये वाहन प्रवेश करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, करीब 3500 दो एक्सल वाले ट्रक प्रतिदिन दिल्ली में प्रवेश करते हैं, जबकि तीन और चार एक्सल वाले वाहनों की संख्या प्रतिदिन लगभग 1500 है। इस प्रकार, इन ईसीसी शुल्क वृद्धि का प्रभाव सीधे तौर पर लाखों रुपये के दैनिक व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि अधिक संख्या में वाहन शहर में माल पहुंचाते हैं। यह शुल्क बढ़ोतरी न केवल परिवहन लागत बढ़ाएगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि कर सकती है, जो इन ट्रकों के माध्यम से दिल्ली पहुंचाई जाती हैं। दिल्ली में ईसीसी शुल्क का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर व्यावसायिक वाहनों द्वारा पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की भरपाई करना है। यह शुल्क नगर निगम द्वारा विभिन्न टोल नाकों पर वसूला जाता है और एक विशेष खाते में जमा किया जाता है, जिसे बाद में दिल्ली सरकार को सौंपा जाता है। यह राशि मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और संबंधित परियोजनाओं के लिए उपयोग की जानी चाहिए। हालांकि, शुल्क में इतनी बड़ी वृद्धि से यह सवाल उठता है कि क्या यह वृद्धि पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करती है, या यह निगम के राजस्व जुटाने का एक तरीका मात्र है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दैनिक आधार पर एनसीआर क्षेत्र से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कुल वाहनों में व्यावसायिक वाहनों की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 70 हजार व्यावसायिक वाहन औसतन प्रतिदिन दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इन व्यावसायिक वाहनों में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जैसे कि कार (29,000), हल्का वाणिज्यिक वाहन (6,000), बस (2,800), दो एक्सल वाले ट्रक (3,400), तीन धुरी वाले वाणिज्य वाहन (1,000), तीन धुरी से अधिक वाले वाणिज्य वाहन (1,100), और एलएमवी (25,000)। ईसीसी शुल्क में यह वृद्धि इन सभी श्रेणियों के भारी माल ढोने वाले ट्रकों को सीधे प्रभावित करेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला की लागत में वृद्धि स्वाभाविक है। इस बीच, यह भी ज्ञात हुआ है कि 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए SWAGAM नामक एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसे एमसीडी जल्द ही लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह खबर राजधानी में विकास और प्रशासन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलों को भी उजागर करती है, लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर ईसीसी शुल्क में बढ़ोतरी का मुद्दा वर्तमान में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए तत्काल चिंता का विषय बना हुआ है। यह देखना होगा कि इस शुल्क वृद्धि का दिल्ली के व्यापार और उपभोक्ताओं पर दीर्घकालिक क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या सरकार इस मुद्दे पर व्यापारियों के प्रतिनिधियों से संवाद करने पर विचार करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एमसीडी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क व्यावसायिक वाहन टोल शुल्क दिल्ली

United States Latest News, United States Headlines