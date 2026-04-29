दिल्ली नगर निगम में भाजपा की बड़ी जीत: प्रवेश वाही बने नए मेयर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवेश वाही दिल्ली नगर निगम (MCD) के नए मेयर चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जरीफ को भारी अंतर से हराया। मोनिका पंत निर्विरोध डिप्टी मेयर बनीं। आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव का बहिष्कार किया।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक शानदार और निर्णायक जीत हासिल की है। भाजपा के अनुभवी पार्षद प्रवेश वाही को दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जरीफ को एकतरफा मुकाबले में पराजित किया। वाही को कुल 156 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जरीफ को मात्र 9 वोट ही मिल पाए। इस प्रकार, प्रवेश वाही ने 147 वोटों के विशाल अंतर से यह चुनाव जीता। यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीति क उपलब्धि है, जो दिल्ली में उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाती है। चुनाव प्रक्रिया में कुल 165 सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने भाग लिया, और सभी मत वैध पाए गए। इस परिणाम ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि भाजपा को दिल्ली नगर निगम में व्यापक समर्थन प्राप्त है। प्रवेश वाही का राजनीति क सफर विश्व हिंदू परिषद से शुरू हुआ था, जिसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2007 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद 2012 और 2022 में भी रोहिणी वार्ड से लगातार पार्षद चुने गए। निगम में उन्होंने निर्माण समिति के चेयरमैन और जोन चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका अनुभव और निगम की कार्यप्रणाली की गहरी समझ उन्हें मेयर पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाती है। वाही ने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी जीत से रोहिणी वार्ड के लोगों में उत्साह का माहौल है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। डिप्टी मेयर के पद के लिए भाजपा की मोनिका पंत को निर्विरोध चुना गया। उनके निर्विरोध चुनाव से पार्टी की एकजुटता और समर्थन का पता चलता है। मोनिका पंत भी एक अनुभवी पार्षद हैं और उन्होंने निगम में कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। आप के पार्षदों की अनुपस्थिति ने भाजपा के लिए जीत हासिल करना और भी आसान बना दिया। चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वाही ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और कूड़े की समस्या को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे दिल्ली को एक आधुनिक और स्वच्छ शहर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सदन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेयर चुनाव में जीत के बाद खुशी मनाई और नारे लगाए। यह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीति क सफलता है और दिल्ली में पार्टी की संभावनाओं को और बढ़ाएगी। दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.

दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक शानदार और निर्णायक जीत हासिल की है। भाजपा के अनुभवी पार्षद प्रवेश वाही को दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जरीफ को एकतरफा मुकाबले में पराजित किया। वाही को कुल 156 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जरीफ को मात्र 9 वोट ही मिल पाए। इस प्रकार, प्रवेश वाही ने 147 वोटों के विशाल अंतर से यह चुनाव जीता। यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है, जो दिल्ली में उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाती है। चुनाव प्रक्रिया में कुल 165 सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने भाग लिया, और सभी मत वैध पाए गए। इस परिणाम ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि भाजपा को दिल्ली नगर निगम में व्यापक समर्थन प्राप्त है। प्रवेश वाही का राजनीतिक सफर विश्व हिंदू परिषद से शुरू हुआ था, जिसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2007 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद 2012 और 2022 में भी रोहिणी वार्ड से लगातार पार्षद चुने गए। निगम में उन्होंने निर्माण समिति के चेयरमैन और जोन चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका अनुभव और निगम की कार्यप्रणाली की गहरी समझ उन्हें मेयर पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाती है। वाही ने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी जीत से रोहिणी वार्ड के लोगों में उत्साह का माहौल है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। डिप्टी मेयर के पद के लिए भाजपा की मोनिका पंत को निर्विरोध चुना गया। उनके निर्विरोध चुनाव से पार्टी की एकजुटता और समर्थन का पता चलता है। मोनिका पंत भी एक अनुभवी पार्षद हैं और उन्होंने निगम में कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। आप के पार्षदों की अनुपस्थिति ने भाजपा के लिए जीत हासिल करना और भी आसान बना दिया। चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वाही ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और कूड़े की समस्या को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे दिल्ली को एक आधुनिक और स्वच्छ शहर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सदन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेयर चुनाव में जीत के बाद खुशी मनाई और नारे लगाए। यह जीत भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता है और दिल्ली में पार्टी की संभावनाओं को और बढ़ाएगी। दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली





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