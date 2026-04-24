दिल्ली: तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मारी, चालक की मौत, कई घायल

दिल्ली के माडल टाउन में एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

बाहरी दिल्ली के माडल टाउन में शुक्रवार शाम एक हृदय विदारक घटना हुई। रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार हुंडई आई-20 कार ने भरे बाजार में भीषण टक्कर मार दी। यह दुर्घटना शाम लगभग छह बजे किंग्स्वे कैंप से आजादपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर, नारंग आंखों के अस्पताल के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ई-रिक्शा आगे चल रहा था और आई-20 कार उसके पीछे थी। कार चालक ने ई-रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सामने से एक और वाहन आने के कार ण वह बेकाबू हो गया और ई-रिक्शा से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा चालक और उसमें सवार पांच लोग हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे। एक बच्चा तो लगभग 10-15 मीटर दूर जा गिरा, जबकि दूसरा बच्चा ई-रिक्शा के नीचे दब गया। इस दर्दनाक हादसे में ई-रिक्शा चालक नागेंद्र चौरसिया (36) की मौके पर ही मौत हो गई। नागेंद्र मुकुंदपुर के जगराम चौक पर रहते थे और मूल रूप से पटना के पालीगंज क्षेत्र के रहने वाले थे। वह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, जिनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं। राहगीरों ने तुरंत घायल ों को डेरावल नगर के विनायक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दो महिलाओं और तीन बच्चों का इलाज चल रहा है, और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार चालक की पहचान कर ली है, जो जीबी पंत अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट (रेडियोलाजिस्ट) डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, जो रोहिणी के रहने वाले हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने खुद ही घायल ों को विनायक अस्पताल पहुंचाया था। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर सिद्धार्थ गाड़ी चला रहे थे। पुलिस यह पता लगाने के लिए उनका मेडिकल परीक्षण करा रही है कि क्या वह नशे की हालत में थे। कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार ्रवाई की जा रही है। यह घटना एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करती है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस दुर्घटना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है और कई लोगों को गहरा आघात पहुंचाया है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियमों का सख्ती से पालन करना ही ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र तरीका है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल सावधानी से जीना चाहिए.

बाहरी दिल्ली के माडल टाउन में शुक्रवार शाम एक हृदय विदारक घटना हुई। रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार हुंडई आई-20 कार ने भरे बाजार में भीषण टक्कर मार दी। यह दुर्घटना शाम लगभग छह बजे किंग्स्वे कैंप से आजादपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर, नारंग आंखों के अस्पताल के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक ई-रिक्शा आगे चल रहा था और आई-20 कार उसके पीछे थी। कार चालक ने ई-रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सामने से एक और वाहन आने के कारण वह बेकाबू हो गया और ई-रिक्शा से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा चालक और उसमें सवार पांच लोग हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे। एक बच्चा तो लगभग 10-15 मीटर दूर जा गिरा, जबकि दूसरा बच्चा ई-रिक्शा के नीचे दब गया। इस दर्दनाक हादसे में ई-रिक्शा चालक नागेंद्र चौरसिया (36) की मौके पर ही मौत हो गई। नागेंद्र मुकुंदपुर के जगराम चौक पर रहते थे और मूल रूप से पटना के पालीगंज क्षेत्र के रहने वाले थे। वह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, जिनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं। राहगीरों ने तुरंत घायलों को डेरावल नगर के विनायक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दो महिलाओं और तीन बच्चों का इलाज चल रहा है, और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार चालक की पहचान कर ली है, जो जीबी पंत अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट (रेडियोलाजिस्ट) डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, जो रोहिणी के रहने वाले हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने खुद ही घायलों को विनायक अस्पताल पहुंचाया था। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर सिद्धार्थ गाड़ी चला रहे थे। पुलिस यह पता लगाने के लिए उनका मेडिकल परीक्षण करा रही है कि क्या वह नशे की हालत में थे। कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों को उजागर करती है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस दुर्घटना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है और कई लोगों को गहरा आघात पहुंचाया है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियमों का सख्ती से पालन करना ही ऐसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र तरीका है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल सावधानी से जीना चाहिए





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