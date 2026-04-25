दिल्ली में गर्मी: स्कूलों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी, खुले में कक्षाएं और प्रार्थनाएं प्रतिबंधित

दिल्ली में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। खुले में प्रार्थना सभा और कक्षाएं पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं। पानी की घंटी प्रणाली लागू करने और हीटवेव जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल ों के लिए विस्तृत और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य स्कूल ी बच्चों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। निदेशालय का स्पष्ट कहना है कि इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निदेशालय ने स्कूल ों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक है खुले में प्रार्थना सभा और कक्षाओं का पूरी तरह से निषेध। गर्मी के दौरान खुले में बच्चों को इकट्ठा करने से उन्हें लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। यदि प्रार्थना सभा का आयोजन करना आवश्यक हो, तो उसे कम समय के लिए छायादार स्थान पर या स्कूल भवन के अंदर ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने स्कूल ों में पानी की घंटी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। इस प्रणाली के तहत, हर 45 से 60 मिनट के अंतराल पर घंटी बजाई जाएगी ताकि बच्चों को नियमित रूप से पानी पीने की याद दिलाई जा सके और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। स्कूल ों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में पर्याप्त मात्रा में साफ और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध रहे। गर्मी के मौसम में बच्चों को हाइड्रेटेड रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। बच्चों को हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्मी में सूती कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं और स्वच्छता बीमारियों से बचाव करती है। स्कूल ों को विद्यार्थियों के बीच हीटवेव (लू) से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सत्रों में, हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे चक्कर आना, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना और बेहोशी के बारे में जानकारी दी जाएगी। बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में कैसे मदद मांगनी चाहिए। बड्डी सिस्टम को लागू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें दो विद्यार्थी एक-दूसरे के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत शिक्षक को सूचित करेंगे। स्कूल ों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मौसम विभाग की एडवाइजरी को अभिभावकों तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित रूप से पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वे भी अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उचित कदम उठा सकें। प्रत्येक स्कूल में एक नोडल शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो इन सभी उपायों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। नोडल शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्देश सही ढंग से लागू किए जा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सभी स्कूल ों को दो मई 2026 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट स्कूल ों द्वारा उठाए गए कदमों और निर्देशों के पालन की स्थिति को दर्शाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, ताकि भीषण गर्मी के बीच स्कूल ी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। गर्मी की यह लहर असामान्य रूप से तीव्र है और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए विस्तृत और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। निदेशालय का स्पष्ट कहना है कि इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निदेशालय ने स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक है खुले में प्रार्थना सभा और कक्षाओं का पूरी तरह से निषेध। गर्मी के दौरान खुले में बच्चों को इकट्ठा करने से उन्हें लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। यदि प्रार्थना सभा का आयोजन करना आवश्यक हो, तो उसे कम समय के लिए छायादार स्थान पर या स्कूल भवन के अंदर ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने स्कूलों में पानी की घंटी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। इस प्रणाली के तहत, हर 45 से 60 मिनट के अंतराल पर घंटी बजाई जाएगी ताकि बच्चों को नियमित रूप से पानी पीने की याद दिलाई जा सके और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में पर्याप्त मात्रा में साफ और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध रहे। गर्मी के मौसम में बच्चों को हाइड्रेटेड रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। बच्चों को हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्मी में सूती कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं और स्वच्छता बीमारियों से बचाव करती है। स्कूलों को विद्यार्थियों के बीच हीटवेव (लू) से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सत्रों में, हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे चक्कर आना, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना और बेहोशी के बारे में जानकारी दी जाएगी। बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में कैसे मदद मांगनी चाहिए। बड्डी सिस्टम को लागू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें दो विद्यार्थी एक-दूसरे के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत शिक्षक को सूचित करेंगे। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मौसम विभाग की एडवाइजरी को अभिभावकों तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित रूप से पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वे भी अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उचित कदम उठा सकें। प्रत्येक स्कूल में एक नोडल शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो इन सभी उपायों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। नोडल शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्देश सही ढंग से लागू किए जा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सभी स्कूलों को दो मई 2026 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट स्कूलों द्वारा उठाए गए कदमों और निर्देशों के पालन की स्थिति को दर्शाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, ताकि भीषण गर्मी के बीच स्कूली बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। गर्मी की यह लहर असामान्य रूप से तीव्र है और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है





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