दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश: स्पेशल सेल ने पकड़े 7 आरोपी, पाकिस्तान से जुड़े तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सात आरोपी गिरफ्तार, हथियार और ड्रग्स बरामद। मॉड्यूल का संचालन गैंगस्टर शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिनका उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आतंक फैलाना था। पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान को टाला जा सका। गिरफ्तार आरोपियों में अनास त्यागी, मोहित योगी, दीपक अग्रोला, आरिफ, करणवीर सिंह, जतन और साबिर शामिल हैं। इनके पास से पांच अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। मोबाइल फोनों में पाकिस्तान ी आकाओं के वॉयस नोट्स और चैट मिले हैं, जो साजिश के सबूत हैं। स्पेशल सेल को मई 2026 के मध्य में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार, विनीत कुमार तेवतिया और अजीत कुमार ने एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहली गिरफ्तारी गाजियाबाद के लोनी निवासी मोहित की हुई, जिसके पास से एक अवैध पिस्तौल और संदिग्ध चैट मिले। पूछताछ में पता चला कि यह मॉड्यूल पंजाब सीमा के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन की तस्करी करता था। लेन-देन के लिए यूपीआई स्कैनर, हवाला और दुबई स्थित बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई है। आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर के सार्वजनिक स्थानों, खानपान केंद्रों और संवेदनशील इलाकों की रेकी के निर्देश दिए गए थे। उनका मकसद हमले करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और दहशत फैलाना था। शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई ने न केवल हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ा है, बल्कि कई मासूम लोगों की जान भी बचाई है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिनका उद्देश्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आतंक फैलाना था। पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान को टाला जा सका। गिरफ्तार आरोपियों में अनास त्यागी, मोहित योगी, दीपक अग्रोला, आरिफ, करणवीर सिंह, जतन और साबिर शामिल हैं। इनके पास से पांच अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। मोबाइल फोनों में पाकिस्तानी आकाओं के वॉयस नोट्स और चैट मिले हैं, जो साजिश के सबूत हैं। स्पेशल सेल को मई 2026 के मध्य में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार, विनीत कुमार तेवतिया और अजीत कुमार ने एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहली गिरफ्तारी गाजियाबाद के लोनी निवासी मोहित की हुई, जिसके पास से एक अवैध पिस्तौल और संदिग्ध चैट मिले। पूछताछ में पता चला कि यह मॉड्यूल पंजाब सीमा के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन की तस्करी करता था। लेन-देन के लिए यूपीआई स्कैनर, हवाला और दुबई स्थित बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई है। आरोपियों को दिल्ली-एनसीआर के सार्वजनिक स्थानों, खानपान केंद्रों और संवेदनशील इलाकों की रेकी के निर्देश दिए गए थे। उनका मकसद हमले करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और दहशत फैलाना था। शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई ने न केवल हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ा है, बल्कि कई मासूम लोगों की जान भी बचाई है
दिल्ली पुलिस आतंकी मॉड्यूल पाकिस्तान हथियार तस्करी शाहजाद भट्टी