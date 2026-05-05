दिल्ली कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव नियुक्त

दिल्ली कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पार्टी ने 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव की नियुक्ति की है। साथ ही, एक 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' भी बनाई गई है। इस फेरबदल को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दी है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत पार्टी ने 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव की नियुक्ति की है। साथ ही, चुनावों से पहले पार्टी की रणनीति को दिशा देने के लिए 31 सदस्यों वाली एक 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' भी बनाई गई है। इस फेरबदल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और AICC महासचिव के.

सी. वेणुगोपाल ने मंजूरी दी है। कांग्रेस ने इस फेरबदल में सुरेंद्र कुमार, हरि शंकर गुप्ता, भीष्म शर्मा, सी. पी. मित्तल, कमल कांत शर्मा, जगजीवन शर्मा, आभा चौधरी, तस्वीर सोलंकी, मुदित अग्रवाल, लक्ष्मण रावत, अली मेहंदी और अब्दुल हन्नान को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, पार्टी ने 26 महासचिवों के नाम भी घोषित किए हैं, जिनमें अनिल भारद्वाज, गौरी शंकर शर्मा, पी.

के. मिश्रा, प्रेरणा सिंह, नीतू वर्मा सोइन और अरिबा खान शामिल हैं। इस फेरबदल का उद्देश्य दिल्ली में कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने का है। पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को 'महासचिव (संगठन)' की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें दिल्ली में मुश्किल दौर के दौरान उनके अनुभव और रणनीतिक योगदान के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। नई बनी 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अजय माकन, जे.

पी. अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा, अनिल चौधरी, संदीप दीक्षित, अलका लांबा, उदित राज, कृष्णा तीरथ और हारून यूसुफ जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस कमिटी का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति को दिशा देने और संगठनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करना है





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