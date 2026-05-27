दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली नोटिस, CIA का एक पुराना मामला, जिसमें CIA एजेंट ने भारतीय सेना के टैंक की खुफिया जानकारियां हासिल की थी. यह घटना 1970 के दशक के आखिर में हुई थी.

दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली नोटिस, केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लेने की वजह बताई राष्ट्रीय सुरक्षा , रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और आवश्यक जनहित. यह क्लब नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल करीब है.

दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास लगभग 113 साल पुराना है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि यहां पर CIA एजेंट ने भारतीय सेना के टैंक की खुफिया जानकारियां हासिल की थी. CIA के एक पूर्व एजेंट रॉबर्ट बेयर ने अपनी आत्मकथा 'See No Evil' में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है. इस कहानी की शुरुआत 1970 के दशक के आखिर में हुई, जब CIA का नया-नया एजेंट बेयर US दूतावास में आया.

उस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था और सोवियत रूस ने युद्ध के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए थे जिन्होंने पश्चिमी देशों की चिंता काफी बढ़ा दी थी. CIA ने सोवियत हार्डवेयर में हुई इन तरक्की का पता लगाने के लिए पूरी लगन से काम किया. ताकि उनकी क्षमताओं को समझा जा सके, उनकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके और उनके मुकाबले के लिए जवाबी उपाय तैयार किए जा सकें.

T-72 में पेंटागन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी. यह 41 टन का एक मीडियम टैंक था, जो पुराने T-55 और T-62 टैंकों के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग थी. इसमें एक नई 125 mm की स्मूथबोर तोप लगी थी, जो 1,800 मीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से गोले दागती थी. यह रफ़्तार पश्चिमी टैंकों के मुकाबले कई सौ मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा थी.

इसका 'ग्लेसिस' यानी टैंक का आगे का ढलान वाला हिस्सा सिरेमिक और स्टील की परत वाले कवच से सुरक्षित था; इसमें एक 'लेजर रेंजफ़ाइंडर' और एक 'ऑटो-लोडर' भी लगा था, जिसकी वजह से टैंक के चालक दल में चौथे सदस्य की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. इस टैंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1979 में शुरू हुआ. USSR ने इस साल 2,000 T-72 टैंक बनाए.

पश्चिम खेमा रूस से जानकारी निकालने के लिए तरह तरह के ऑपरेशन पर भरोसा करता, जैसे सोवियत पायलट विक्टर बेलेंको जो 1976 में अपना MiG-25 विमान उड़ाकर जापान चला गया था. पश्चिमी इंजीनियरों ने दुनिया के सबसे तेज जेट के पीछे के रहस्यों को समझने के लिए उस जेट को खोलकर उसके पुर्ज़े-पुर्ज़े की जांच की. 1970 के दशक तक भारत सोवियत सैन्य साजो-सामान का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था.

जिसमें टैंक से लेकर लड़ाकू जेट और पनडुब्बियां तक शामिल थीं. बेयर लिखते हैं,'चूंकि सोवियत संघ आमतौर पर भारत को अपने सबसे आधुनिक हथियार बेचता था, इसलिए सोवियत सेना के बारे में जानकारी जुटाने के मामले में भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया था.

' 1978 में भारतीय सेना ने सीधे सोवियत संघ से 500 T-72, T-72M और T-72M1 टैंकों का पहला जत्था आयात किया. नई दिल्ली में मौजूद CIA स्टेशन ने भारतीय सेना के इन नए हथियारों के बारे में जानकारी हासिल करने के अपने प्रयासों को और तेज़ कर दिया. बेयर का दावा है कि इन प्रयासों में कई तरह की कोशिशें शामिल थीं, जैसे कि किसी भारतीय सैन्य संपर्क को 'बेलेंको' जैसा काम करने के लिए राजी करना.

यानी T-72 टैंक को सीमा पार करके पाकिस्तान ले जाना या फिर टैंक डिपो में मौजूद किसी संपर्क को रिश्वत देकर T-72 के ढांचे में छेद करवाकर उसके कवच की बनावट को समझने की कोशिश करना. लेकिन ये सभी प्रयास बेकार साबित हुए. अगस्त के आखिर में किसी समय बेयर को खुफिया जानकारी का एक बड़ा खज़ाना हाथ लगा. उसके भारतीय एजेंटों में से एक ने उसके लिए T-72 टैंक के मैनुअलों से भरा एक बैग लेकर आया.

'T-72 टैंक के मैनुअल हमारे लिए किसी Holy Grail से कम नहीं थे, जिनकी तलाश में हम सालों से लगे हुए थे. ये तो सूचना के खजाने की चाबियां थीं. मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, खासकर तब जब एजेंट ने कहा कि उसे ये मैनुअल दो घंटे के अंदर वापस चाहिए. जिस सार्जेंट ने ये मैनुअल उधार लिए थे, उसे अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले इन्हें वापस तिजोरी में रखना था.

ऑफिस जाकर, इनकी कॉपी बनाने और फिर निगरानी से बचने के लिए सुरक्षित रास्ते से लौटने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था. लेकिन मेरे भारतीय एजेंट ने मुझे एक दो घंटे के अंदर इन मैनुअलों को वापस करने का भरोसा दिलाया, तो मैंने उनकी बात मान ली. उनके द्वारा दिए गए समय में हमें इन मैनुअलों को वापस करना था, ताकि हमें इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो





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