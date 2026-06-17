दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2026: पहली मेरिट लिस्ट जारी, जानें कितनी सीटों पर होगा दाखिला

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. छात्रों को 17 जून तक आवंटित सीटों को स्वीकार करना होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के पहले चरण के लिए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और प्रवेश की स्वीकृति 18 जून को खत्म कर दी जाएगी और शुक्ल भुगतान की आखिरी डेट 19 जून ह.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सीएसएएस पोर्टल आवेदन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके मेरिट लिस्ट देख और उसे डाउनलोड कर सकते हैं.

डीयू पीजी एडमिशन 2026 के पहले चरण के लिए छात्रों के लिए कुल 11,548 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं. जिसके बाद छात्रों को आज यानी 17 जून तक आवंटित सीटों को स्वीकार करना होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के पहले चरण के लिए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और प्रवेश की स्वीकृति 18 जून को खत्म कर दी जाएगी और शुक्ल भुगतान की आखिरी डेट 19 जून है. छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अलग-अलग कोर्स के लिए कट-ऑफ जारी करेगी.

काउंसलिंग राउंड के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को डीयू पीजी कट-ऑफ द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे. अब आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें DU PG मेरिट लिस्ट दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. पहले चरण की मेरिट लिस्ट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय ने 74 पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सों में सीटों का आवंटन किया है.

इसमें विभिन्न आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है. सीट आवंटन सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमी लेयर (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांग (PwBD), कश्मीरी प्रवासी (KM), सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) और अनाथ श्रेणी के छात्रों के लिए किया गया है. विश्वविद्यालय का उद्देश्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को व्यवस्थित तरीके से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करना है.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि सभी पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन पहले चरण में नहीं किया गया है. कुछ कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया बाद के चरणों में पूरी होगी. MA Music, M.P. Ed.

, B.P. Ed. , MFA और अन्य प्रदर्शन-आधारित (Performance Based) पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन तीसरे राउंड में किया जाएगा. इसके अलावा खेल कोटा के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए भी अलॉटमेंट बाद की प्रक्रिया में जारी होगा.

इन पाठ्यक्रमों में चयन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है. इसी कारण इनके परिणाम अलग चरण में घोषित किए जाते हैं





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दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2026 पहली मेरिट लिस्ट सीट आवंटन छात्रों को स्वीकार करना होगा

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