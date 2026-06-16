दिल्ली‑एनसीआर में बारिश के बाद तेज़ गर्मी, तापमान 42°C तक बढ़ने की संभावना

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के आसपास हल्की बारिश हुई, लेकिन आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले दिनों में तापमान 40‑42 डिग्री तक बढ़ सकता है और लू जैसी स्थिति बनी रहेगी।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस मंगलवार की सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश की बूँदें गिरने लगीं, जिससे चारों ओर ताज़गी का एहसास हुआ। विशेषकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, इन बिंदुओं पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन भर में दक्षिण‑पश्चिमी दिशा से तेज़ हवाओं का अनुमान है, जिनकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह परिवर्तन मौसम में ठंडक लाने के साथ ही शाम के समय हवा की गति में थोड़ा बढ़ोतरी भी कर सकता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने बताया है कि आगामी दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। 17 जून से शुरू होने वाली गर्मी की लहर के कारण अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहेगा। विशेष रूप से 18 जून, यानी गुरुवार को, तापमान में अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिकतम स्तर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस दिन हवा की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है; वर्तमान में चल रही दक्षिण‑पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तर‑पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिनकी गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने का अनुमान है। आगे के मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि सप्ताहांत तक दिल्ली में लू जैसी स्थितियों का अहसास बना रहेगा। 19 और 20 जून को अधिकतम तापमान क्रमशः 39 डिग्री और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में तेज़ी से वृद्धि होगी और शनिवार तक यह 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। रविवार, 21 जून को भीषण गर्मी की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान फिर से 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोपहर और शाम के दौरान पश्चिमी हवाओं की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की संभावना है, जो न केवल तापमान को और अधिक बढ़ाएगी बल्कि शहरी कतरन को भी तेज़ कर सकती है। इन सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक जलयोजन, हल्के कपड़े और बाहर निकलते समय धूप से बचने के उपाय अपनाएँ.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस मंगलवार की सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश की बूँदें गिरने लगीं, जिससे चारों ओर ताज़गी का एहसास हुआ। विशेषकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का असर स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, इन बिंदुओं पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन भर में दक्षिण‑पश्चिमी दिशा से तेज़ हवाओं का अनुमान है, जिनकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह परिवर्तन मौसम में ठंडक लाने के साथ ही शाम के समय हवा की गति में थोड़ा बढ़ोतरी भी कर सकता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने बताया है कि आगामी दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। 17 जून से शुरू होने वाली गर्मी की लहर के कारण अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहेगा। विशेष रूप से 18 जून, यानी गुरुवार को, तापमान में अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिकतम स्तर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस दिन हवा की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है; वर्तमान में चल रही दक्षिण‑पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तर‑पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिनकी गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने का अनुमान है। आगे के मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि सप्ताहांत तक दिल्ली में लू जैसी स्थितियों का अहसास बना रहेगा। 19 और 20 जून को अधिकतम तापमान क्रमशः 39 डिग्री और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में तेज़ी से वृद्धि होगी और शनिवार तक यह 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। रविवार, 21 जून को भीषण गर्मी की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान फिर से 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोपहर और शाम के दौरान पश्चिमी हवाओं की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की संभावना है, जो न केवल तापमान को और अधिक बढ़ाएगी बल्कि शहरी कतरन को भी तेज़ कर सकती है। इन सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक जलयोजन, हल्के कपड़े और बाहर निकलते समय धूप से बचने के उपाय अपनाएँ





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