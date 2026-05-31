दिल्ली के शालीमार बाग में आज चलेगा बुलडोजर, बंद रहेंगे कई रास्ते; ड्रोन से निगरानी

शालीमार गांव में लगभग 150 अवैध मकानों को खाली करने की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। कई मार्ग बंद किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज सुबह से बुलडोजर चलने की संभावना है। शालीमार गांव में लगभग 150 अवैध मकान ों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी नोटिस की समयावधि शनिवार मध्य रात्रि को समाप्त हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि रविवार सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस कार्रवाई के मद्देनजर शनिवार शाम से ही आसपास के इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र को सील करने के लिए जिले के सभी थानों से बेरिकेड्स मंगाए गए हैं और पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। रविवार सुबह 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक शालीमार गांव चौक, साहब सिंह द्वार, आज़ादपुर मंडी अंडरपास, हैदरपुर, दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन मुख्यालय, मैक्स रोड और आसपास के सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा, मेट्रो और बस सेवाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक रूप से इस क्षेत्र में न आएं और घरों से बाहर निकलते समय सतर्कता बरतें। इस बीच, शनिवार को दिनभर मकान खाली करने और सामान उठाने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों ने स्वयं ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही वे अपना सामान सुरक्षित निकाल सकें। हालांकि, कुछ निवासियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था और वे इस कार्रवाई से विस्थापित हो जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना ने शालीमार बाग और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा कर दिया है लेकिन प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है.

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज सुबह से बुलडोजर चलने की संभावना है। शालीमार गांव में लगभग 150 अवैध मकानों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी नोटिस की समयावधि शनिवार मध्य रात्रि को समाप्त हो गई है। इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि रविवार सुबह से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस कार्रवाई के मद्देनजर शनिवार शाम से ही आसपास के इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र को सील करने के लिए जिले के सभी थानों से बेरिकेड्स मंगाए गए हैं और पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। रविवार सुबह 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक शालीमार गांव चौक, साहब सिंह द्वार, आज़ादपुर मंडी अंडरपास, हैदरपुर, दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन मुख्यालय, मैक्स रोड और आसपास के सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा, मेट्रो और बस सेवाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक रूप से इस क्षेत्र में न आएं और घरों से बाहर निकलते समय सतर्कता बरतें। इस बीच, शनिवार को दिनभर मकान खाली करने और सामान उठाने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों ने स्वयं ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही वे अपना सामान सुरक्षित निकाल सकें। हालांकि, कुछ निवासियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था और वे इस कार्रवाई से विस्थापित हो जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना ने शालीमार बाग और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा कर दिया है लेकिन प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है





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दिल्ली शालीमार बाग अवैध मकान बुलडोजर कार्रवाई यातायात एडवाइजरी

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