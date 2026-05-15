दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'धुरंधरः द रिवेंज' की ओटीटी रिलीज पर रोक नहीं लगाई, कंपनी को जमा करने होंगे 50 लाख रुपये

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की चर्चित फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला फिल्म में इस्तेमाल किए गए मशहूर गाने 'तिरछी टोपीवाले' से जुड़ा है। कंपनी ने दावा किया कि इस गाने और उसके रीमिक्स वर्जन का इस्तेमाल बिना पूरी कानूनी अनुमति के किया गया। टी-सीरीज ने इस दावे का विरोध किया और अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने कहा कि फिलहाल फिल्म की ओटीटी रिलीज रोकना जरूरी नहीं है। अगर बाद में ट्रायल के दौरान कंपनी अपने अधिकार साबित कर देती है, तो उसे आर्थिक मुआवजा दिया जा सकता है। कोर्ट ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की चर्चित फिल्म ' धुरंधरः द रिवेंज ' की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला फिल्म में इस्तेमाल किए गए मशहूर गाने 'तिरछी टोपीवाले' से जुड़ा है। कंपनी ने दावा किया कि इस गाने और उसके रीमिक्स वर्जन का इस्तेमाल बिना पूरी कानूनी अनुमति के किया गया। टी-सीरीज ने इस दावे का विरोध किया और अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने कहा कि फिलहाल फिल्म की ओटीटी रिलीज रोकना जरूरी नहीं है। अगर बाद में ट्रायल के दौरान कंपनी अपने अधिकार साबित कर देती है, तो उसे आर्थिक मुआवजा दिया जा सकता है। कोर्ट ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की चर्चित फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला फिल्म में इस्तेमाल किए गए मशहूर गाने 'तिरछी टोपीवाले' से जुड़ा है। कंपनी ने दावा किया कि इस गाने और उसके रीमिक्स वर्जन का इस्तेमाल बिना पूरी कानूनी अनुमति के किया गया। टी-सीरीज ने इस दावे का विरोध किया और अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने कहा कि फिलहाल फिल्म की ओटीटी रिलीज रोकना जरूरी नहीं है। अगर बाद में ट्रायल के दौरान कंपनी अपने अधिकार साबित कर देती है, तो उसे आर्थिक मुआवजा दिया जा सकता है। कोर्ट ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। अब फिल्म की ओटीटी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है





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