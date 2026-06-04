दिल्ली अग्निकांड: सीए विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म

दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से एक होटल में आग लगने से सीए विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। वे बीमार पिता को घर लाने के लिए दिल्ली में रुके थे।
गुरुग्राम के सीए विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार दिल्ली के एक होटल में आग लगने से खत्म हो गया। वे बीमार पिता को घर लाने के लिए दिल्ली में रुके थे, और यदि सभी गुरुग्राम आ जाते, तो आज एक वंश समाप्त नहीं होता। कोई नहीं बचा। सेक्टर-46 में मकान किसी होटल से कम नहीं। सभी सुविधाएं मौजूद हैं। सभी केवल चाचा को साथ लेकर आने के लिए क्या रुके कि अब वे कभी आएंगे ही नहीं। चाचा लगातार विवेक की आवाज लगा रहे हैं। उन्हें कोई नहीं बता रहा कि अब उनका विवेक ही नहीं रहा बल्कि उनका वंश ही समाप्त हो गया। यह कहते-कहते राजस्थान के पूर्व सहायक महाधिवक्ता व विवेक अग्रवाल के चचेरे भाई वैंकटेश गर्ग फफक पड़े। दैनिक जागरण से बातचीत में वैंकटेश ने कहा कि उनके चाचा यानी राधेश्याम अग्रवाल का पूरा आर्गन फेल हो चुका है। उनकी शादी की 50वीं सालगिरह अगले साल है। एक साल पहले से ही सभी इसकी तैयारी में जुटे थे। विवेक अग्रवाल की मौसी कमला अग्रवाल सहित सभी रिश्तेदारों ने सोचा कि दिल्ली चलकर देख भी लेते हैं और यदि रिकवरी होती है तो वहीं पर छोटी सी पार्टी भी कर लेंगे। इस वजह से भी पूरा परिवार व रिश्तेदार दिल्ली में जुट गया था। विवेक अग्रवाल की बड़ी बेटी जो बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई कर रही थी, वह भी आ गई थी। उसे आने से मना किया गया था। उसने कहा कि दादाजी से मिलकर चली जाऊंगी। हंसता-खेलता पूरा परिवार उजड़ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किससे क्या बात करें। ऐसा हो जाएगा, कोई कल्पना कर सकता है क्या?
सेक्टर-46 सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद ठाकरान ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि विवेक अग्रवाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए थे। काफी व्यस्त रहने के बाद भी वह सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भूमिका निभाते थे। खासकर सीए से संंबंधित कार्य करते थे। उन्होंने कभी भी पैसे नहीं मांंगे। बहुत ही मिलनसार प्रवृति के थे। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। वह प्रतिदिन अपने पिता को देखने के लिए दिल्ली जाते थे। पूरा परिवार मिलनसार स्वभाव का था। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर कुछ शब्द ही निकल रहे हैं। स्थानीय निवासी अतुल बजाज कहते हैं कि साइबर सिटी में भी ऐसा हादसा हो सकता है। हजारों अवैध होटल, गेस्ट हाउस व पीजी चल रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है
दिल्ली अग्निकांड सीए विवेक अग्रवाल पूरा परिवार खत्म होटल में आग लगना बीमार पिता