दिल्ली,एनसीआर में सीएनजी कीमतें में फिर से बढ़ोतरी: वाहन चालकों पर आर्थिक दबाव

दिल्ली, एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 80.09 रुपये प्रति किलो और नोएडा-गाजियाबाद में 88.

70 रुपये प्रति किलो हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। आज से सीएनजी एक रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपये और नोएडा-गाजियाबाद में 88.70 रुपये प्रति किलो मिलेगी। दो दिनों के अंदर ये दूसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि इससे पहले 15 मई को भी दाम दो रुपये बढ़ाए गए थे। इसके विरोध में दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया था। सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालकों पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी पर चलने वाले हजारों वाहन रोजाना सड़कों पर दौड़ते हैं। दो दिनों में कुल 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, शनिवार को इस बढ़ती महंगाई, ईंधन और दूध के बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव करोल बाग में एक पेट्रोल पंप पर बैलगाड़ी से पहुंचे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ये मैसेज दिया कि ईंधन के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। देवेंद्र यादव ने बुराड़ी और श्रद्धानंद कॉलोनी में दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ भी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण पिछले 12 सालों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा फैसला, जेट फ्यूल पर घटाया VAT





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