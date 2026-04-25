दिल्ली में फिर से सीलिंग का खतरा, एमसीडी ने संपत्तियों के दुरुपयोग का सर्वे शुरू किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में संपत्तियों के दुरुपयोग का सर्वे शुरू, अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की तैयारी।

दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी के सभी क्षेत्रों में संपत्तियों के दुरुपयोग का विस्तृत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। यह सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संपत्तियों के दुरुपयोग, जैसे कि रिहायशी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण, में सख्ती बरती जाती है, तो सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को भी तोड़ा जाएगा। यह दिल्ली में तीसरी बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। पहले भी, 2006-07 और 2017-18 में ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें हजारों संपत्तियों को सील किया गया था। अमर कॉलोनी जैसे पूरे बाजार कई वर्षों तक सील रहे थे। इसलिए, सीलिंग का दौर फिर से शुरू होने से बाजारों और रिहायशी संपत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश के सभी राजधानी नगर निगमों को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण में अधिकृत कॉलोनियों के साथ-साथ अनधिकृत और नियमित की गई कॉलोनियों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और प्लाटेड डेवलपमेंट क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, एमसीडी सीमा के भीतर आने वाले सभी रिहायशी इलाकों और उनसे घिरे अलग-थलग क्षेत्रों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने, रिकॉर्ड का सत्यापन करने और जोनवार उल्लंघनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वेक्षण में एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से सटीक और प्रमाणिक होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। किसी भी प्रकार की चूक या गलत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एमसीडी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जोनल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) को सौंप दी जाएं, ताकि समय पर समेकित रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि किसी भी निर्दोष संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। इस अभियान की समयसीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि इतने कम समय में पूरे शहर का सर्वेक्षण करना एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में पहले ही सर्वेक्षण हो चुके हैं और कई सड़कों को भू-मिश्रित या व्यावसायिक उपयोग का दर्जा देने के मामले लंबित हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीलिंग की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसलिए, एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीलिंग की कार्रवाई केवल उन संपत्तियों पर ही की जाए जो वास्तव में नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीडी को व्यापारियों और दुकानदारों को अपनी संपत्तियों को नियमित करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई से प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास योजनाएं प्रदान करे। कुल मिलाकर, दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक और विचारपूर्वक कार्रवाई की आवश्यकता है। एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई कानून के अनुसार हो और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। इस सर्वेक्षण और संभावित सीलिंग कार्रवाई से दिल्ली के बाजार और रिहायशी इलाके प्रभावित होंगे, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर एक समाधान खोजने की आवश्यकता है जो सभी के लिए न्यायसंगत और उचित हो.

दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी के सभी क्षेत्रों में संपत्तियों के दुरुपयोग का विस्तृत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। यह सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संपत्तियों के दुरुपयोग, जैसे कि रिहायशी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण, में सख्ती बरती जाती है, तो सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को भी तोड़ा जाएगा। यह दिल्ली में तीसरी बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। पहले भी, 2006-07 और 2017-18 में ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें हजारों संपत्तियों को सील किया गया था। अमर कॉलोनी जैसे पूरे बाजार कई वर्षों तक सील रहे थे। इसलिए, सीलिंग का दौर फिर से शुरू होने से बाजारों और रिहायशी संपत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश के सभी राजधानी नगर निगमों को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण में अधिकृत कॉलोनियों के साथ-साथ अनधिकृत और नियमित की गई कॉलोनियों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और प्लाटेड डेवलपमेंट क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, एमसीडी सीमा के भीतर आने वाले सभी रिहायशी इलाकों और उनसे घिरे अलग-थलग क्षेत्रों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने, रिकॉर्ड का सत्यापन करने और जोनवार उल्लंघनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वेक्षण में एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से सटीक और प्रमाणिक होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। किसी भी प्रकार की चूक या गलत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एमसीडी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जोनल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) को सौंप दी जाएं, ताकि समय पर समेकित रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि किसी भी निर्दोष संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। इस अभियान की समयसीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि इतने कम समय में पूरे शहर का सर्वेक्षण करना एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में पहले ही सर्वेक्षण हो चुके हैं और कई सड़कों को भू-मिश्रित या व्यावसायिक उपयोग का दर्जा देने के मामले लंबित हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीलिंग की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसलिए, एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीलिंग की कार्रवाई केवल उन संपत्तियों पर ही की जाए जो वास्तव में नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीडी को व्यापारियों और दुकानदारों को अपनी संपत्तियों को नियमित करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई से प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास योजनाएं प्रदान करे। कुल मिलाकर, दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक और विचारपूर्वक कार्रवाई की आवश्यकता है। एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई कानून के अनुसार हो और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। इस सर्वेक्षण और संभावित सीलिंग कार्रवाई से दिल्ली के बाजार और रिहायशी इलाके प्रभावित होंगे, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर एक समाधान खोजने की आवश्यकता है जो सभी के लिए न्यायसंगत और उचित हो





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