Head Topics

दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी: माता-पिता चिंतित, बच्चों पर मानसिक प्रभाव

आपराधिक घटनाएँ समाचार

दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी: माता-पिता चिंतित, बच्चों पर मानसिक प्रभाव
दिल्लीस्कूलबम की धमकी
  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 130 sec. here
  • 13 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 86%
  • Publisher: 51%

दिल्ली के कई स्कूलों में बम की झूठी धमकियों के कारण माता-पिता चिंतित हैं। इन धमकियों ने बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे वे डर और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और स्कूलों को इस पर ध्यान देना चाहिए।

नई दिल्ली : दिल्ली के कई स्कूल ों में बम की झूठी खबरों के कारण माता-पिता परेशान हैं। धमकी भरी इन खबरों ने उनके दैनिक दिनचर्या और कामकाज को भी प्रभावित किया है, और बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। मनोचिकित्सक ों का मानना है कि ऐसी घटनाएं बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। कुछ स्कूल ों ने बच्चों को घर भेजने के लिए बसों का उपयोग किया, जिससे माता-पिता को थोड़ी राहत मिली। मनोचिकित्सक बच्चों को इन घटनाओं के बारे में समझाने और उन्हें जागरूक करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ मनोचिकित्सक ों का मानना

है कि बच्चों को डराने के लिए ऐसा किया जाता है, इसलिए स्कूलों को इस पर ध्यान देना चाहिए।\दिल्ली के कई स्कूलों में बम की झूठी खबरों ने माता-पिता को बहुत चिंतित कर दिया है। मोना धवन जैसी माता-पिता के लिए, पहली बार जब उनके बेटे के स्कूल में बम की धमकी मिली, तो उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जब यह दोबारा हुआ, तो उन्हें चिंता होने लगी। एक दिन, जब वह स्कूल जाने वाली थीं, तो उन्होंने खबर में अपने बेटे के स्कूल का नाम सुना। बच्चे पहले ही बसों से घर भेज दिए गए थे। मोना ने कहा, 'जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि क्या करना है।' अन्य माता-पिता ने भी ऐसी ही चिंताएं व्यक्त कीं। उनका कहना है कि इन झूठी खबरों से वे मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके काम और दिनचर्या में भी रुकावट आ रही है। दीपक पांडे, जिनके बच्चे दक्षिण दिल्ली के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, ने कहा, 'सुबह के व्यस्त कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, हमें उन्हें वापस लेने के लिए तुरंत लौटना पड़ा।' कई माता-पिता ने बताया कि पहले जानकारी शिक्षकों के माध्यम से मिलती थी, लेकिन अब यह पैरेंट कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से आती है। पांडे ने कहा कि स्कूलों और अधिकारियों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब माता-पिता घबराकर बच्चों को लेने आते हैं, तो बहुत ट्रैफिक और अफरा-तफरी मच जाती है। कुछ माता-पिता ने कहा कि कुछ स्कूलों में भीड़ को संभालने के लिए बेहतर व्यवस्था है। रवि, जिनके बच्चे रोहिणी के एक स्कूल में पढ़ते हैं, ने कहा कि स्कूल में ऐसी स्थितियों के लिए एक तय प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, 'स्कूल बसें बच्चों को घर छोड़ देती हैं, इसलिए माता-पिता को उन्हें लेने के लिए भागने की जरूरत नहीं है।'\धमकियों से छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। जब स्कूल धमकी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और निकासी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, तो माता-पिता को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ऐसी धमकियां मानसिक रूप से परेशान करती हैं। मनोचिकित्सक मिताशी पवार ने बताया कि पिछली बार जब उनके स्कूल को धमकी मिली थी, तो स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने कहा, 'छोटे बच्चे और विशेष जरूरत वाले बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे 'बम' जैसे शब्दों को सुनकर डर जाते हैं। वे डरावनी फिल्में या टीवी पर हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगते हैं, जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं।' मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं और उन्हें चिंतित करती हैं। डॉ. कोमलप्रीत कौर ने कहा कि जिन बच्चों ने पहले कोई आघात झेला है, उनके लिए ये बम की धमकियां पुरानी यादों को ताजा कर सकती हैं। मनोचिकित्सकों ने यह भी कहा कि कई मामलों में, छात्र खुद ही ऐसी धमकियां देते हैं। डॉ. अम्बिका दत्ता ने सुझाव दिया कि स्कूलों को 'शून्य काल' में बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके कार्यों का क्या परिणाम हो सकता है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

दिल्ली स्कूल बम की धमकी माता-पिता चिंता बच्चे मानसिक स्वास्थ्य मनोचिकित्सक धमकी

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-21 06:59:42