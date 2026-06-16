दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों पर सख्ती, बीएस-वी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'परिवर्तन' योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को स्क्रैप किया जाएगा और बीएस-वी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। चार राज्यों ने इस पर सहमति जताई है।
दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों पर सख्ती होगी, जबकि बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहन ों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बो'परिवर्तन' योजना के तहत पुराने ट्रकों-बसों को स्क्रैप किया जाएगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली और एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा। वहीं बीएस छह मानकों वाले और इलेक्ट्रिक वाहन ों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंगलवार को विज्ञान भवन में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ( एनसीआर पीबी) की 42वीं बैठक के बाद बोर्ड अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वीकार किया कि एनसीआर के प्रदूषण में 40 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी ट्रकों और बसों के उत्सर्जन की ही है। इसीलिए बैठक में इस पर नियंत्रण को लेकर चारों राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सहमति जताई है। मनोहर लाल ने बताया कि इस संदर्भ में 'परिवर्तन' नाम की योजना तैयार की गई है। इसके तहत बीएस एक, दो और तीन मानकों वाले ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाकर स्क्रैप किया जाएगा। बीएस छह और इलेक्ट्रिक वाहन ों को बढ़ावा दिया जाएगा। बीएस चार ट्रक-बसों को एनसीआर से बाहर के जिलों में बेचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बीएस छह ट्रांजिशन स्कीम के तहत बीएस चार मानक वाले ट्रकों व बसों पर 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उक्त योजना को लेकर चारों राज्य अपने अपने यहां परिवर्तन स्कीम को अधिसूचित करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने दो लाख से अधिक पुराने ट्रकों और बसों (बीएस चार और उससे पुराने) को बदलने की योजना बनाई है। इसके तहत 1.
91 लाख ट्रक और 16,329 बसें चिन्हित की गई हैं, जिन्हें हटाने अथवा अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के मददेनजर हाल ही में स्वच्छ परिवहन योजना के तहत केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये की विशेष योजना को मंजूरी दी है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ-साथ कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्लानर भी शामिल हुए। इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक सड़कों पर उतरने से हवा में तैरने वाले हानिकारक कणों के स्तर में भारी गिरावट आएगी। दिल्ली सहित एनसीआर में सर्दियों के दौरान बनने वाले स्माग की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। हालांकि भारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मजबूत नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सरकारी सब्सिडी के जरिये इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। NCR से बाहर नहीं होंगे हरियाणा के 5 जिले, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का फैसला; CM सैनी ने बताया आगे का प्ला
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