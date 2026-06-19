दिल्ली की शीतकालीन वायु गुणवत्ता योजना: पार्किंग शुल्क दोगुना, वैकल्पिक कार्यालय समय और प्रतिबंध नए उपाय

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के लिए शीतकालीन कार्ययोजना जारी कर दी है। पार्किंग शुल्क दोगुना करने, वैकल्पिक कार्यालय समय लगाने, वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई उपाय शामिल हैं।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए शीतकालीन कार्ययोजना अधिसूचित कर दी गई है। नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रतिबंध और उपाय तय किए गए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। यातायात दबाव कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति का प्रावधान है और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया जाएगा, हालांकि जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस पर सीमा नहीं लगाई जाएगी। वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वाहनों के प्रवेश पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में सुधार किया गया है। अब दिल्ली के सभी पेट्रोल पंकुओं पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधण दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयУसी) होगा। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाएं और सरकारी कार्यकrami वाहनों को इस बात से छूट दी जाएगी। निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों से निकलने वाली धूल भी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसलिए परियोजना संचालकों और निर्माण एजेंसियों को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण कार्यों को पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के साथ करने के लिए कहा गया है। प्रदूषण के स्तर में अधिकतम वृद्धि के संभावित समय 10 दिसंबर से 20 जनवरी के दौरान हो सकता है, इसलिए इस अवधि में निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। खुले में कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए भी सख्त व्यवस्था की गई है। आरडीएफए, संस्थानों, ठेकेदारों और अन्य एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सर्दियों में सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आग जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कम ढंग की विधियों का प्रयोग करना होगा। इसके लिए फील्ड सर्विलांस के साथ ड्रोन आधारित निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा। यह शीतकालीन कार्ययोजना हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होती रहेगी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रैप के साथ समन्वयित तरीके से काम करेगी। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों, संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी से ही दिल्ली की हवा को सुधारा जा सकता है.

दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए शीतकालीन कार्ययोजना अधिसूचित कर दी गई है। नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रतिबंध और उपाय तय किए गए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। यातायात दबाव कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति का प्रावधान है और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया जाएगा, हालांकि जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस पर सीमा नहीं लगाई जाएगी। वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वाहनों के प्रवेश पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में सुधार किया गया है। अब दिल्ली के सभी पेट्रोल पंकुओं पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधण दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयУसी) होगा। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाएं और सरकारी कार्यकrami वाहनों को इस बात से छूट दी जाएगी। निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों से निकलने वाली धूल भी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसलिए परियोजना संचालकों और निर्माण एजेंसियों को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण कार्यों को पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के साथ करने के लिए कहा गया है। प्रदूषण के स्तर में अधिकतम वृद्धि के संभावित समय 10 दिसंबर से 20 जनवरी के दौरान हो सकता है, इसलिए इस अवधि में निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य कर दिया जाएगा। खुले में कचरा, पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए भी सख्त व्यवस्था की गई है। आरडीएफए, संस्थानों, ठेकेदारों और अन्य एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सर्दियों में सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आग जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कम ढंग की विधियों का प्रयोग करना होगा। इसके लिए फील्ड सर्विलांस के साथ ड्रोन आधारित निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा। यह शीतकालीन कार्ययोजना हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होती रहेगी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रैप के साथ समन्वयित तरीके से काम करेगी। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों, संस्थानों, उद्योगों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी से ही दिल्ली की हवा को सुधारा जा सकता है





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