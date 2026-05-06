दिल्ली विधानसभा में डा. कुमार विश्वास की संगीतमय रामकथा 'अपने-अपने राम' का आयोजन, राजनीतिक हलचल

दिल्ली विधानसभा परिसर में आज डा. कुमार विश्वास की संगीतमय रामकथा 'अपने-अपने राम' का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम देश की राजधानी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की भी संभावना है। कार्यक्रम शाम 5:00 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए विधानसभा परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन ने दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है, खासकर जब कार्यक्रम के निमंत्रण होर्डिंग्स आम आदमी पार्टी के दफ्तर और पार्टी के प्रमुख नेताओं के घरों के बाहर लगाए गए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा परिसर में आज एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कवि और वक्ता डा.
कुमार विश्वास अपनी संगीतमय रामकथा 'अपने-अपने राम' प्रस्तुत करेंगे। यह कार्यक्रम देश की राजधानी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की भी संभावना है। कार्यक्रम शाम 5:00 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए विधानसभा परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन ने दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है, खासकर जब कार्यक्रम के निमंत्रण होर्डिंग्स आम आदमी पार्टी के दफ्तर और पार्टी के प्रमुख नेताओं के घरों के बाहर लगाए गए। इन होर्डिंग्स पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 'आप' भी आमंत्रित हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को कुमार विश्वास द्वारा अपने पुराने सहयोगियों पर एक तीखे कटाक्ष के रूप में देख रहे हैं। डा.
कुमार विश्वास अपनी विशिष्ट शैली में रामायण के प्रसंगों को आधुनिक जीवन के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। इस संगीतमय प्रस्तुति के दौरान भगवान राम के जीवन मूल्यों को युवाओं और राजनीतिज्ञों के लिए प्रासंगिक बनाकर पेश किया जाएगा। सुरक्षा और गरिमा को देखते हुए कार्यक्रम में प्रवेश केवल पास के जरिए ही दिया जाएगा। जो लोग परिसर में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस आयोजन को मानवीय मूल्यों और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति एक प्रेरणा बताया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को भगवान राम के आदर्शों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह एक शास्त्रीय कथा के साथ-साथ आधुनिक जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह एक प्रयास है, जिसमें प्राचीन मूल्यों को आधुनिक परिदृश्य में फिट करने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से डा.
कुमार विश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि प्राचीन कथाएं आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। यह कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो श्रोताओं को उनके जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है
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