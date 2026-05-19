दिल्ली हाई कोर्ट ने 'बचपन का प्यार' के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई, यूट्यूब पर प्रतिबंध

यूट्यूब पर बिना अनुमति 'बचपन का प्यार' का अनधिकृत इस्तेमाल रोक दिया गया है। अदालत ने अज्ञात पक्षों को भी इसके उपयोग से रोक दिया है। कंपनी ने अनुमति के बिना 'बचपन का प्यार' को यूट्यूब पर इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है।

बचपन का प्यार को लेकर जारी आदेश, यूट्यूब पर अनधिकृत इस्तेमाल पर प्रतिबंध दिल्ली हाई कोर्ट ने वायरल गीत ' बचपन का प्यार ' के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने यूट्यूब चैनलों और अन्य को बिना अनुमति इसके उपयोग से प्रतिबंधित किया है। आइवी एंटरटेनमेंट के पास गीत के कॉपीराइट अधिकार हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह के अनधिकृत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए कई यूट्यूब चैनलों और अज्ञात लोगों को बिना अनुमति इसका उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया गीत के कापीराइट अधिकार हीन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष होगी, जबकि 21 अक्टूबर को यह मामला दोबारा हाई कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 15 मई को दिए इंटरिम आदेश में दी गई है.

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