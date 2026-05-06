दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद अक्षर पटेल का बयान: मैं अपने partner कुलदीप की कमी महसूस की।

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद कप्तान अक्षर पटेल का एक बयान सुर्खियों की वजह बना। उन्होंने इस बयान में टीम के अंदरूनी हालात को लेकर भी सवाल उठाए।
स्पिन के लिए मददगार पिच पर दिल्ली कैपिटल्स का दांव उल्टा पड़ गया और टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। मैच के बाद कप्तान अक्षर पटेल का एक बयान सुर्खियों में आ गया, जिसने टीम के अंदरूनी हालात को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, क्योंकि उम्मीद थी कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच स्पिनर्स को ज्यादा मदद देगी। लेकिन गेंदबाजी के दौरान यह रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। जहां एक तरफ DC के अन्य स्पिनर्स ने किफायती गेंदबाजी की, वहीं कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस टीम के लिए चिंता का विषय बनी रही। आखिरकार, कुलदीप ने सिर्फ 3 ओवर में 34 रन खर्च कर दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके। उनकी इस फॉर्म ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टीम के कॉम्बिनेशन और भरोसे पर भी असर डाला। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक खराब दिन था या फिर कुलदीप यादव का फॉर्म DC के लिए आगे भी चिंता का कारण बनी रहेगी। ---- समाप्त ---- ये भी देखे.
स्पिन के लिए मददगार पिच पर दिल्ली कैपिटल्स का दांव उल्टा पड़ गया और टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। मैच के बाद कप्तान अक्षर पटेल का एक बयान सुर्खियों में आ गया, जिसने टीम के अंदरूनी हालात को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, क्योंकि उम्मीद थी कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच स्पिनर्स को ज्यादा मदद देगी। लेकिन गेंदबाजी के दौरान यह रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। जहां एक तरफ DC के अन्य स्पिनर्स ने किफायती गेंदबाजी की, वहीं कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस टीम के लिए चिंता का विषय बनी रही। आखिरकार, कुलदीप ने सिर्फ 3 ओवर में 34 रन खर्च कर दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके। उनकी इस फॉर्म ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टीम के कॉम्बिनेशन और भरोसे पर भी असर डाला। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक खराब दिन था या फिर कुलदीप यादव का फॉर्म DC के लिए आगे भी चिंता का कारण बनी रहेगी। ---- समाप्त ---- ये भी देखे
Delhi Capitals Match Total Match Points Spin Bowling Spin Bowling Pitches Hits Skeptical Heavy Whacking Toss Loss Wickets Against Wickets Taken
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bengaluru Shocker: সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতেই লিভ ইন পার্টনারের গায়ে পেট্রোল ঢালল বর্বর, তারপর...Man burns live in partner alive on Bengaluru road
Read more »
Live In Partner Murder: দিনেদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় লিভ ইন পার্টনারকে গুলিতে ঝাঁজরা! তারপর রক্তাক্ত প্রেমিকার পাশে বসেই... ভয়ংকর...man gunned down his live in partner in broad daylight in madhyapradesh
Read more »
Live-in Partner killed: দ্বিতীয় জনের আপত্তি! তাই প্রথম প্রেমিকাকে নৃশংস খুন, তারপর দেহ বস্তাবন্দি করে...man kills live in partner after second girlfriend objects to their relationship
Read more »
UP Shocker: চিৎকারে জেগে দেখলেন ৬-এর মেয়েকে ধর্ষণ করছে গে-পার্টনারই! রাগে উন্মত্ত বাবা ছুরি দিয়ে পুরুষসঙ্গীর যৌনাঙ্গ...UP father catches his male partner raping his 6-year-old daughter, stabs him in genital
Read more »
Couple got 180yrs jail in Kerala: মাথায় CCTV, মায়ের সামনেই সত্বাবার সঙ্গে মুখমেহনে বাধ্য কিশোরী! কলঙ্কিত কেরালা...Woman her partner get 180 year jail term for assault of minor girl in Kerala
Read more »
Live in Partner Death: ২ বউকে ছেড়ে লিভ-ইনে, সেই যুবতী প্রীতিকেও মেরে নীল ট্রাংকে ভরে জ্বালিয়ে দিল রেলকর্মী রাম! ঝাঁঝাল ঝাঁসি...Jhansi man with 2 wives kills live in partner burns body in blue trunk
Read more »