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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव: छह वर्ष बाद हो रहे चुनाव में 60 डॉक्टर मैदान में, 31 मई को मतदान और मतगणना

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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव: छह वर्ष बाद हो रहे चुनाव में 60 डॉक्टर मैदान में, 31 मई को मतदान और मतगणना
दिल्ली मेडिकल काउंसिलडीएमसी चुनावडॉक्टरों के अधिकार
📆03-05-2026 00:22:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। छह वर्ष बाद हो रहे इस चुनाव में 60 डॉक्टर मैदान में हैं, और मतदान 31 मई को होगा। चुनाव को डॉक्टरों के अधिकारों और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) चुनाव की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। इस बार करीब छह वर्ष बाद हो रहे चुनाव में कुल 60 डॉक्टर मैदान में हैं, जो गवर्निंग काउंसिल के आठ सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डीएमसी चुनाव हर पांच वर्ष में होते हैं, लेकिन इस बार विभिन्न कारणों से यह अवधि बढ़कर छह वर्ष हो गई है। चुनाव को लेकर राजधानी के चिकित्सकों में काफी सरगर्मी देखी जा रही है, और राजनीतिक दांवपेंच भी तेज हो गए हैं। अलग-अलग खेमों में बंटे डॉक्टर अपने-अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिससे चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। मतदान 31 मई को शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेडिकल काउंसिल कार्यालय में होगा, और शाम छह बजे से मतगणना शुरू होगी, देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। चुनाव टाइमलाइन के अनुसार, 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 8 मई तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है, और उसी दिन शाम पांच बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदान 31 मई को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा, और शाम छह बजे से मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी। इस चुनाव को डॉक्टरों के अधिकार ों, पारदर्शिता और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिकित्सकों के बीच यह चुनाव एक नए आगमन का संकेत है, जो स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव लाने का वादा करता है। इस चुनाव के परिणामों से दिल्ली के स्वास्थ्य सेक्टर पर गहरा असर पड़ सकता है, और यह निर्णायक होगा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार आ सकता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में डॉक्टरों के साथ-साथ आम जनता का भी गहरा इंटरेस्ट है, क्योंकि यह चुनाव न केवल डॉक्टरों के हितों से जुड़ा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण से भी जुड़ा है.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) चुनाव की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। इस बार करीब छह वर्ष बाद हो रहे चुनाव में कुल 60 डॉक्टर मैदान में हैं, जो गवर्निंग काउंसिल के आठ सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डीएमसी चुनाव हर पांच वर्ष में होते हैं, लेकिन इस बार विभिन्न कारणों से यह अवधि बढ़कर छह वर्ष हो गई है। चुनाव को लेकर राजधानी के चिकित्सकों में काफी सरगर्मी देखी जा रही है, और राजनीतिक दांवपेंच भी तेज हो गए हैं। अलग-अलग खेमों में बंटे डॉक्टर अपने-अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिससे चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। मतदान 31 मई को शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेडिकल काउंसिल कार्यालय में होगा, और शाम छह बजे से मतगणना शुरू होगी, देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। चुनाव टाइमलाइन के अनुसार, 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 8 मई तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है, और उसी दिन शाम पांच बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदान 31 मई को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा, और शाम छह बजे से मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी। इस चुनाव को डॉक्टरों के अधिकारों, पारदर्शिता और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिकित्सकों के बीच यह चुनाव एक नए आगमन का संकेत है, जो स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव लाने का वादा करता है। इस चुनाव के परिणामों से दिल्ली के स्वास्थ्य सेक्टर पर गहरा असर पड़ सकता है, और यह निर्णायक होगा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार आ सकता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में डॉक्टरों के साथ-साथ आम जनता का भी गहरा इंटरेस्ट है, क्योंकि यह चुनाव न केवल डॉक्टरों के हितों से जुड़ा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण से भी जुड़ा है

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दिल्ली मेडिकल काउंसिल डीएमसी चुनाव डॉक्टरों के अधिकार स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सक चुनाव

 

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