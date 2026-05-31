वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट में आए गणनानुसार दिल्ली में जनवरी से मई के दौरान औसत एक्यूआई 211 रहा, जो 2020 के बाद से सर्वोत्तम है। मई में औसत एक्यूआई 157 था, जो 2018-2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ है। CAQM ने बताया कि इस अवधि में 'अच्छा से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले 75 दिन दर्ज किए गए।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ताज़ा रिपोर्ट से दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर की सुधारăngी खुलासा हुआ है। आयोग के अनुसार, वर्तमान वर्ष 2026 के जनवरी से माई तक दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 रहा है। यह स्तर 2020 को छोड़कर पिछले आठ वर्षों में सबसे बेहतर माना जा रहा है। विशेष रूप से मई महीने का औसत एक्यूआई 157 रहा, जो 2018 से 2024 तक के मई के औसत एक्यूआई में से सर्वोत्तम है। पिछले वर्षों के मई के औसत एक्यूआई की तुलना में यह स्पष्ट सुधार है। CAQM ने एम एस 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इन आंकड़ों को सामने रखा।ratings के हिसाब से CAQM ने बताया कि जनवरी-मई 2026 के दौरान दिल्ली में 'अच्छा से मध्यम' (अर्थात 'सatisfactory' से 'अच्छा') वायु गुणवत्ता वाले कुल 75 दिन दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान पिछले वर्षों में इसी श्रेणी के दिनों की संख्या थी: 2025 में 70, 2024 में 75, 2023 में 74, 2022 में 37, 2021 में 59, 2020 में 98, 2019 में 59 और 2018 में 44। यह दर साफ़-साफ़ बताती है कि वायु गुणवत्ता में सुधार की प्रगति हो रही है, हालांकि अभी भी कई दिनों के लिए मध्यम या उससे भी खराब श्रेणी का एक्यूआई दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 0-50 बीच का एक्यूआई 'अच्छा' कहलाता है, 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर'। मई 2026 का औसत एक्यूआई 157 है, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद यह 8 वर्षों में सर्वोत्तम है। प्रतिनिधित्व करते हुए CAQM ने जनवरी से मई के औसत एक्यूआई का विवरण भी दिया: 2025 में 214, 2024 में 231, 2023 में 213, 2022 में 238, 2021 में 235, 2020 में 181, 2019 में 237 और 2018 में 243। इन आंकड़ों में 2020 सबसे कम औसत एक्यूआई वाला वर्ष है, लेकिन 2020 में भारत में कोविड-19 संकट के कारण लॉकडाउन और औद्योगिक गतिविधियों में कमी के कारण वायु प्रदूषण में गहरा गिरावट आई थी। CAQM ने स्पष्ट किया कि 2020 को इसलिए दूर रखकर 'अन्य सालों की तुलना में बेहतर' बताया गया है क्योंकि उस वर्ष के प्रदूषण स्तर अब्युत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित थे, जबकि बाकी सालों में अधिकांश रूप से विश्लेषणीय विकास के लिए मानक श Hudson ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के पश्चात् नहीं बल्कि अनुकूल मौसम, वृक्षारोपण, औद्योगिक मानकों का पालन और वेहिकल एमीशन पर नियंत्रण जैसी बहुत से कारकों का योगदान पड़ा है। हालांकि, कई विश्लेषकों ने इसे एक अपरिहार्य चुनौती बताया है क्योंकि मनसून के महीनों में एमएसएस की कम आंकड़ाओं के कारण आंकड़ों की सटीकता पर शक रहता है। एमएसएस ने 2022 में 44 दिनों के लिए 'अच्छा' एक्यूआई दर्ज किया था, जबकि 2026 में 75 दिनों के लिए 'अच्छा से मध्यम' श्रेणी का मूल्यांकन हुआ। इस तरह की सुधार की स्पष्ट धारा ध्यान अपेक्षा करने वाली है। दिल्ली के लोगों की जिंदги में हवा की गुणवत्ता में सुधार एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली हर साल गर्मियों में गंभीर प्रदूषण की समस्या का सामना करनी पड़ती है और इससे पिछले कई सालों में दिल्ली को 'स्मॉग कैपिटल' के नाम का भी पड़ा था। इसलिए, वर्तमान में औसत एक्यूआई स्तर के लोगों की नज़र में सुधार एक सराहनीय उपलब्धि मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें इसे एक प्रारंभिक मिश्रण माना जाना चाहिए और निरंतर प्रयासों के साथ और सुधार संभव है। जलवायु परिवर्तन और तेजी से शहरीकरण के दौर में ऐसे आंकड़े हमें आशा देते हैं कि यदि नीतियों का पालन किया जाए तो शहरी वायु गुणवत्ता में और सुधार संभव है। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर CAQM से जुड़े आंकड़े और अन्य संबंधित सूचनाओं के लिए विशिष्ट खंड बनाए गए हैं। यहانی विशिष्ट नहीं है, बल्कि पूरे देश में शहरों के वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए CAQM और CPCB की ओर से प्रत्येक माह अपडेट दिए जाते हैं। दिल्ली की सफलता की कहानी अन्य शहरों के लिए प्रेरणा स्त्रोतों में से एक होनी चाहिए.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ताज़ा रिपोर्ट से दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर की सुधारăngी खुलासा हुआ है। आयोग के अनुसार, वर्तमान वर्ष 2026 के जनवरी से माई तक दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 रहा है। यह स्तर 2020 को छोड़कर पिछले आठ वर्षों में सबसे बेहतर माना जा रहा है। विशेष रूप से मई महीने का औसत एक्यूआई 157 रहा, जो 2018 से 2024 तक के मई के औसत एक्यूआई में से सर्वोत्तम है। पिछले वर्षों के मई के औसत एक्यूआई की तुलना में यह स्पष्ट सुधार है। CAQM ने एम एस 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इन आंकड़ों को सामने रखा।ratings के हिसाब से CAQM ने बताया कि जनवरी-मई 2026 के दौरान दिल्ली में 'अच्छा से मध्यम' (अर्थात 'सatisfactory' से 'अच्छा') वायु गुणवत्ता वाले कुल 75 दिन दर्ज किए गए। इस अवधि के दौरान पिछले वर्षों में इसी श्रेणी के दिनों की संख्या थी: 2025 में 70, 2024 में 75, 2023 में 74, 2022 में 37, 2021 में 59, 2020 में 98, 2019 में 59 और 2018 में 44। यह दर साफ़-साफ़ बताती है कि वायु गुणवत्ता में सुधार की प्रगति हो रही है, हालांकि अभी भी कई दिनों के लिए मध्यम या उससे भी खराब श्रेणी का एक्यूआई दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 0-50 बीच का एक्यूआई 'अच्छा' कहलाता है, 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर'। मई 2026 का औसत एक्यूआई 157 है, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद यह 8 वर्षों में सर्वोत्तम है। प्रतिनिधित्व करते हुए CAQM ने जनवरी से मई के औसत एक्यूआई का विवरण भी दिया: 2025 में 214, 2024 में 231, 2023 में 213, 2022 में 238, 2021 में 235, 2020 में 181, 2019 में 237 और 2018 में 243। इन आंकड़ों में 2020 सबसे कम औसत एक्यूआई वाला वर्ष है, लेकिन 2020 में भारत में कोविड-19 संकट के कारण लॉकडाउन और औद्योगिक गतिविधियों में कमी के कारण वायु प्रदूषण में गहरा गिरावट आई थी। CAQM ने स्पष्ट किया कि 2020 को इसलिए दूर रखकर 'अन्य सालों की तुलना में बेहतर' बताया गया है क्योंकि उस वर्ष के प्रदूषण स्तर अब्युत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित थे, जबकि बाकी सालों में अधिकांश रूप से विश्लेषणीय विकास के लिए मानक श Hudson ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के पश्चात् नहीं बल्कि अनुकूल मौसम, वृक्षारोपण, औद्योगिक मानकों का पालन और वेहिकल एमीशन पर नियंत्रण जैसी बहुत से कारकों का योगदान पड़ा है। हालांकि, कई विश्लेषकों ने इसे एक अपरिहार्य चुनौती बताया है क्योंकि मनसून के महीनों में एमएसएस की कम आंकड़ाओं के कारण आंकड़ों की सटीकता पर शक रहता है। एमएसएस ने 2022 में 44 दिनों के लिए 'अच्छा' एक्यूआई दर्ज किया था, जबकि 2026 में 75 दिनों के लिए 'अच्छा से मध्यम' श्रेणी का मूल्यांकन हुआ। इस तरह की सुधार की स्पष्ट धारा ध्यान अपेक्षा करने वाली है। दिल्ली के लोगों की जिंदги में हवा की गुणवत्ता में सुधार एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली हर साल गर्मियों में गंभीर प्रदूषण की समस्या का सामना करनी पड़ती है और इससे पिछले कई सालों में दिल्ली को 'स्मॉग कैपिटल' के नाम का भी पड़ा था। इसलिए, वर्तमान में औसत एक्यूआई स्तर के लोगों की नज़र में सुधार एक सराहनीय उपलब्धि मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमें इसे एक प्रारंभिक मिश्रण माना जाना चाहिए और निरंतर प्रयासों के साथ और सुधार संभव है। जलवायु परिवर्तन और तेजी से शहरीकरण के दौर में ऐसे आंकड़े हमें आशा देते हैं कि यदि नीतियों का पालन किया जाए तो शहरी वायु गुणवत्ता में और सुधार संभव है। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर CAQM से जुड़े आंकड़े और अन्य संबंधित सूचनाओं के लिए विशिष्ट खंड बनाए गए हैं। यहانی विशिष्ट नहीं है, बल्कि पूरे देश में शहरों के वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए CAQM और CPCB की ओर से प्रत्येक माह अपडेट दिए जाते हैं। दिल्ली की सफलता की कहानी अन्य शहरों के लिए प्रेरणा स्त्रोतों में से एक होनी चाहिए





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दिल्ली एक्यूआई वायु गुणवत्ता CAQM रिपोर्ट मई 2026 एक्यूआई प्रदूषण कम होना

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