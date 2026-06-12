दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: एक की मौत, तीन घायल

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक कार डिवाइडर से टकराने वाले हादसे में एक की मौत और तीन गंभीर घायल हुए। अलग घटना में कasmir युवक की मौत अज्ञात वाहन से टक्कर में हुई। पुलिस एवं स्वास्थ्य दस्तावेज़ प्रारंभिक कार्य начина।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ जहां एक कार डिवाइडर से टकराई। इस हादसे में गाजियाबाद निवासी विनय शर्मा की मौत हो गई और उनके तीन दोस्त - आदेश त्यागी, गंभीर कुमार और अवनीश कुमार - गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों दोस्त देहरादून जा रहे थे। पुलिस ने घायल ों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती किया। मृतक विनय शर्मा गाजियाबाद में कर्नल बाजार क्षेत्र में क्लर्क थे। एक अलग हादसा में कsmir के मंगलौर कोतवाली के टिकोला गांव के 25 वर्षीय रमण पुत्र ओमकार की मौत हुई। वे बुधवार को अपनी ससुराल में जन्मदिन समारोह में भाग लेने गए थे और गुरुवार सुबह लौट रहे थे। उन्हें झबरपुर मोड़ पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से टक्कर मारी गई। चालक वाहन लेकर फरार हो गया.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ जहां एक कार डिवाइडर से टकराई। इस हादसे में गाजियाबाद निवासी विनय शर्मा की मौत हो गई और उनके तीन दोस्त - आदेश त्यागी, गंभीर कुमार और अवनीश कुमार - गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों दोस्त देहरादून जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती किया। मृतक विनय शर्मा गाजियाबाद में कर्नल बाजार क्षेत्र में क्लर्क थे। एक अलग हादसा में कsmir के मंगलौर कोतवाली के टिकोला गांव के 25 वर्षीय रमण पुत्र ओमकार की मौत हुई। वे बुधवार को अपनी ससुराल में जन्मदिन समारोह में भाग लेने गए थे और गुरुवार सुबह लौट रहे थे। उन्हें झबरपुर मोड़ पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से टक्कर मारी गई। चालक वाहन लेकर फरार हो गया
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