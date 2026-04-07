दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम: बारिश से मिली राहत, यलो अलर्ट जारी

पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदला, बारिश से गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया, आगे भी बारिश की संभावना। तापमान और हवाओं की स्थिति पर भी अपडेट।

मौसम में अचानक आए बदलाव ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। मंगलवार को हुई हल्की बारिश के बाद बुधवार को भी मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई थी, और यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की गति धीमी हो गई, और कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।\ बारिश के आंकड़ों की बात करें तो, सफदरजंग मानक वेधशाला

में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में 0.4 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि मंगलवार शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग में 3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। इस दौरान, अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभिन्न वेधशालाओं में भी तापमान के आंकड़े दर्ज किए गए, जिनमें रिज में 27 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 28.1 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 27.8 डिग्री सेल्सियस और पालम में 27.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ-साथ हवाएं भी चलीं, जिससे मौसम में ठंडक का एहसास हुआ।\मौसम विभाग ने 8 अप्रैल के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह से शाम तक गरज और बिजली चमकने के साथ-साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के मौसम का भी अनुमान लगाया है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 9 से 11 अप्रैल तक तेज सतही हवाओं का असर ज्यादा रहने की संभावना है, जबकि 12 अप्रैल को हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 11 अप्रैल से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विभाग लोगों को सलाह देता है कि वे मौसम के अपडेट्स पर ध्यान दें और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाएं। यह बदलाव दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आया है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ असुविधाएं भी हो सकती हैं





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