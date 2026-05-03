दिल्ली: विवेक विहार में भीषण आग, नौ की मौत; मासूम बच्चे सहित

दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक रिहाइशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई। आग का कारण एसी ब्लास्ट बताया जा रहा है।

दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक हृदय विदारक घटना सामने आई। चार मंजिला रिहाइशी इमारत में अचानक आग लग गई, जिसने कई परिवारों के सपनों को राख कर दिया। इस भीषण अग्निकांड में नौ लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम बच्चा और चार महिलाएं शामिल हैं। आग की लपटों ने इमारत को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे चारों ओर तबाही का मंजर था। घटना के बाद सामने आए वीडियो में इमारत के अंदर सिर्फ राख और जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जो इस त्रासदी की भयावहता को दर्शाते हैं। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अनुसार, आग लगने का प्रारंभिक कारण एसी ब्लास्ट माना जा रहा है। आग ने इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भयंकर रूप धारण कर लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान, उन्होंने 10 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाली। दुर्भाग्यवश, सीढ़ियों के पास का हिस्सा लॉक होने के कारण तीन लोग अंदर ही फंस गए और उनकी जान चली गई। इस घटना ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान शिखा जैन, अरविंद, अनीता, निशांत, आंचल, नितिन, शैली और सम्यक जैन के रूप में हुई है। डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे की मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन, DDMA, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अग्निकांड पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, जो हमें इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन करने और आग से बचाव के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस त्रासदी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितनी विनाशकारी हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और लोगों की जान सुरक्षित रहे। इस दुखद घटना से सबक लेकर, हमें इमारतों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और आपातकालीन निकास जैसे सुरक्षा उपकरणों की स्थापना को अनिवार्य बनाना चाहिए। साथ ही, लोगों को आग से बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए.

दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक हृदय विदारक घटना सामने आई। चार मंजिला रिहाइशी इमारत में अचानक आग लग गई, जिसने कई परिवारों के सपनों को राख कर दिया। इस भीषण अग्निकांड में नौ लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम बच्चा और चार महिलाएं शामिल हैं। आग की लपटों ने इमारत को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे चारों ओर तबाही का मंजर था। घटना के बाद सामने आए वीडियो में इमारत के अंदर सिर्फ राख और जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जो इस त्रासदी की भयावहता को दर्शाते हैं। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अनुसार, आग लगने का प्रारंभिक कारण एसी ब्लास्ट माना जा रहा है। आग ने इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भयंकर रूप धारण कर लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान, उन्होंने 10 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाली। दुर्भाग्यवश, सीढ़ियों के पास का हिस्सा लॉक होने के कारण तीन लोग अंदर ही फंस गए और उनकी जान चली गई। इस घटना ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान शिखा जैन, अरविंद, अनीता, निशांत, आंचल, नितिन, शैली और सम्यक जैन के रूप में हुई है। डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे की मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन, DDMA, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अग्निकांड पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, जो हमें इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन करने और आग से बचाव के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस त्रासदी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितनी विनाशकारी हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और लोगों की जान सुरक्षित रहे। इस दुखद घटना से सबक लेकर, हमें इमारतों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और आपातकालीन निकास जैसे सुरक्षा उपकरणों की स्थापना को अनिवार्य बनाना चाहिए। साथ ही, लोगों को आग से बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए





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