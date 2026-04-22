दिल्ली: युवती की निर्मम हत्या, पूर्व घरेलू सहायक पर हत्या का आरोप

दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व घरेलू सहायक राहुल मीणा को आरोपी बनाया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी को नौकरी से निकालने के कारण रंजिश थी।

दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। कैलाश हिल स्थित एक अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहने वाली एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतका अपने माता-पिता के साथ रहती थी। बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे, उसके माता-पिता नियमित रूप से जिम जाने के लिए घर से निकले थे। उस समय युवती घर पर अकेली थी। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को फर्श पर बेहोश पाया। तत्काल प्रभाव से उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। अपराध स्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई संभावित स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि युवती के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, विशेष रूप से उसके चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें पाई गईं। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने अत्यंत क्रूरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने मोबाइल चार्जर की केबल का उपयोग करके युवती का गला घोंट दिया और उसके चेहरे व छाती को बुरी तरह नोच दिया। इस दरिंदगी की पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पोस्टमार्टम के लिए पांच डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम गठित की गई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच की। फुटेज में एक संदिग्ध युवक को बिल्डिंग में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखा गया। पहचान के आधार पर, यह पता चला कि यह व्यक्ति परिवार का पूर्व घरेलू सहायक है। आरोपी की पहचान राहुल मीणा के रूप में हुई है, जो राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुंडरोली गांव का निवासी है। वारदात को अंजाम देने के बाद, आरोपी घर से कुछ कीमती सामान भी ले गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे एक बैग के साथ देखा गया है। वह आस्था कुंज पार्क और नेहरू प्लेस की ओर से कॉलोनी में दाखिल हुआ था और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं और उसकी तलाश में हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले में, पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी नाकाबंदी की है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की त्वरित जांच और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। जांच में यह भी पता चला है कि राहुल मीणा को लगभग डेढ़ महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। परिवार को उस पर घर के सामान से जुड़े पैसों में गड़बड़ी करने का संदेह था, जिसके कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस को संदेह है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बदला लेने के उद्देश्य से इस भयानक अपराध को अंजाम दिया। मृतका ने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह अपने परिवार का सहारा थी और उसकी असामयिक मृत्यु से परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने सरकार और पुलिस से महिलाओं के खिलाफ अपराध ों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले में कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रही है। इस घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और लोग इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। कैलाश हिल स्थित एक अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहने वाली एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतका अपने माता-पिता के साथ रहती थी। बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे, उसके माता-पिता नियमित रूप से जिम जाने के लिए घर से निकले थे। उस समय युवती घर पर अकेली थी। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को फर्श पर बेहोश पाया। तत्काल प्रभाव से उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। अपराध स्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई संभावित स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि युवती के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, विशेष रूप से उसके चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें पाई गईं। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने अत्यंत क्रूरता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने मोबाइल चार्जर की केबल का उपयोग करके युवती का गला घोंट दिया और उसके चेहरे व छाती को बुरी तरह नोच दिया। इस दरिंदगी की पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पोस्टमार्टम के लिए पांच डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम गठित की गई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच की। फुटेज में एक संदिग्ध युवक को बिल्डिंग में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखा गया। पहचान के आधार पर, यह पता चला कि यह व्यक्ति परिवार का पूर्व घरेलू सहायक है। आरोपी की पहचान राहुल मीणा के रूप में हुई है, जो राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुंडरोली गांव का निवासी है। वारदात को अंजाम देने के बाद, आरोपी घर से कुछ कीमती सामान भी ले गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे एक बैग के साथ देखा गया है। वह आस्था कुंज पार्क और नेहरू प्लेस की ओर से कॉलोनी में दाखिल हुआ था और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं और उसकी तलाश में हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले में, पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी नाकाबंदी की है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में आ जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की त्वरित जांच और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। जांच में यह भी पता चला है कि राहुल मीणा को लगभग डेढ़ महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। परिवार को उस पर घर के सामान से जुड़े पैसों में गड़बड़ी करने का संदेह था, जिसके कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस को संदेह है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बदला लेने के उद्देश्य से इस भयानक अपराध को अंजाम दिया। मृतका ने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह अपने परिवार का सहारा थी और उसकी असामयिक मृत्यु से परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने सरकार और पुलिस से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले में कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रही है। इस घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और लोग इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं





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