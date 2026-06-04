दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज: धूलभरी आंधी और झमाझम बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया है। केरल में मॉनसून की एंट्री के बाद नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में धूलभरी आंधी और तेज बारिश हुई। IMD ने 4-5 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। तापमान में 4-6 डिग्री की गिरावट आ सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के औपचारिक रूप से प्रवेश करते ही राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। नोएडा, गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों में धूलभरी आंधी चलने से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन आंधी-तूफान ने कई जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर दी। धूलभरी तेज हवाओं के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया रहा और लोगों को काफी परेशानी हुई। कई स्थानों पर पेड़ों की पत्तियां और हल्का कचरा हवा में उड़ता नजर आया। नोएडा में दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आसमान पूरी तरह काला हो गया और सड़कों पर गाड़ियों के हेडलाइट जलाने पड़े। मौसम में इस अचानक बदलाव के कारण दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली-एनसीआर के लिए 4 और 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया था। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इन दिनों आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यह स्थिति 6 जून तक बनी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, केरल में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में प्री- मॉनसून गतिविधियां तेज हुई हैं। अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रह सकती है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें। मॉनसून की यह शुरुआत दिल्ली-एनसीर के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन आंधी-तूफान के कारण हुई असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के औपचारिक रूप से प्रवेश करते ही राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। नोएडा, गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों में धूलभरी आंधी चलने से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन आंधी-तूफान ने कई जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर दी। धूलभरी तेज हवाओं के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया रहा और लोगों को काफी परेशानी हुई। कई स्थानों पर पेड़ों की पत्तियां और हल्का कचरा हवा में उड़ता नजर आया। नोएडा में दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आसमान पूरी तरह काला हो गया और सड़कों पर गाड़ियों के हेडलाइट जलाने पड़े। मौसम में इस अचानक बदलाव के कारण दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली-एनसीआर के लिए 4 और 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया था। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इन दिनों आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यह स्थिति 6 जून तक बनी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, केरल में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में प्री-मॉनसून गतिविधियां तेज हुई हैं। अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रह सकती है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें। मॉनसून की यह शुरुआत दिल्ली-एनसीर के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन आंधी-तूफान के कारण हुई असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है





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