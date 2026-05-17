दिल्ली-एनसीआर में मौसम की अनिश्चितता: क्या कंक्रीट का जाल बन रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण?

पूर्व IMD निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि कैसे अर्बन हीट आइलैंड और तेजी से होते शहरीकरण ने दिल्ली के मौसम को अस्थिर कर दिया है, जिससे अचानक आंधी और भारी बारिश जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले कुछ वर्षों से मौसम के मिजाज में एक अजीब और चिंताजनक बदलाव देखा जा रहा है। अक्सर यह देखा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान और वास्तविक मौसम के बीच एक बड़ा अंतर होता है, जिससे आम जनता और प्रशासन दोनों ही असमंजस में रहते हैं। इस अनिश्चितता के कारणों पर रोशनी डालते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के पूर्व निदेशक आनंद शर्मा ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली का मौसम अब केवल प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और अनियंत्रित शहरीकरण ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्बन हीट आइलैंड , तेजी से बढ़ता कंक्रीट का विस्तार और वैश्विक जलवायु परिवर्तन इस अस्थिरता के मुख्य कारक हैं। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को विस्तार से समझाते हुए उन्होंने बताया कि जब किसी शहर में हरियाली कम हो जाती है और कंक्रीट की ऊंची इमारतें तथा डामर की काली सड़कें बढ़ जाती हैं, तो वे सूरज की गर्मी को अत्यधिक मात्रा में सोखने लगती हैं। यह गर्मी रात के समय धीरे-धीरे वातावरण में छोड़ी जाती है, जिससे शहर के आंतरिक हिस्सों का तापमान आसपास के ग्रामीण या हरित क्षेत्रों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इसी कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में तपिश ज्यादा महसूस होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और एयर कंडीशनरों से निकलने वाली गर्मी इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना देती है, जिससे पूरा शहर एक ऊष्मीय द्वीप की तरह काम करने लगता है, जो तापमान को नीचे नहीं आने देता। मौसम के अचानक बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए आनंद शर्मा ने बताया कि मई और प्री-मानसून के दौरान तापमान में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव आता है। यदि दोपहर के समय तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसी समय हवा में नमी का प्रवेश होता है, तो यह स्थिति अचानक थंडरस्टॉर्म और भारी बारिश को जन्म देती है। इसके विपरीत, यदि वातावरण में नमी की कमी हो और केवल अत्यधिक गर्मी हो, तो कन्वेक्शनल करंट्स यानी संवहनी धाराएं विकसित होती हैं, जो धूल भरी आंधी का कारण बनती हैं। यह चक्र इतना तीव्र होता है कि कुछ ही मिनटों में तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो मानव स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले एक सौ वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हालांकि यह सुनने में छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर चरम मौसम घटनाओं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी गति से जारी रहा और शहरों का कंक्रीटाइजेशन नहीं रुका, तो भविष्य में हीट वेव, बिजली गिरने की घटनाएं और विनाशकारी बारिश की आवृत्ति और तीव्रता और अधिक बढ़ेगी। अंत में, उन्होंने बिजली गिरने जैसी घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि बिजली गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अब इसकी रिपोर्टिंग अधिक सटीक और तेज हो गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। फिर भी, अर्बन हीट आइलैंड के कारण स्थानीय स्तर पर वायुमंडल में जो अस्थिरता पैदा होती है, वह लाइटनिंग गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। दिल्ली जैसे महानगरों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपनी शहरी नियोजन नीतियों में बदलाव करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कंक्रीट के इस जाल को कम करने का प्रयास करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण मिल सके.

दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले कुछ वर्षों से मौसम के मिजाज में एक अजीब और चिंताजनक बदलाव देखा जा रहा है। अक्सर यह देखा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान और वास्तविक मौसम के बीच एक बड़ा अंतर होता है, जिससे आम जनता और प्रशासन दोनों ही असमंजस में रहते हैं। इस अनिश्चितता के कारणों पर रोशनी डालते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व निदेशक आनंद शर्मा ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली का मौसम अब केवल प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और अनियंत्रित शहरीकरण ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्बन हीट आइलैंड, तेजी से बढ़ता कंक्रीट का विस्तार और वैश्विक जलवायु परिवर्तन इस अस्थिरता के मुख्य कारक हैं। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को विस्तार से समझाते हुए उन्होंने बताया कि जब किसी शहर में हरियाली कम हो जाती है और कंक्रीट की ऊंची इमारतें तथा डामर की काली सड़कें बढ़ जाती हैं, तो वे सूरज की गर्मी को अत्यधिक मात्रा में सोखने लगती हैं। यह गर्मी रात के समय धीरे-धीरे वातावरण में छोड़ी जाती है, जिससे शहर के आंतरिक हिस्सों का तापमान आसपास के ग्रामीण या हरित क्षेत्रों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इसी कारण दिल्ली के कुछ इलाकों में तपिश ज्यादा महसूस होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और एयर कंडीशनरों से निकलने वाली गर्मी इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना देती है, जिससे पूरा शहर एक ऊष्मीय द्वीप की तरह काम करने लगता है, जो तापमान को नीचे नहीं आने देता। मौसम के अचानक बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए आनंद शर्मा ने बताया कि मई और प्री-मानसून के दौरान तापमान में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव आता है। यदि दोपहर के समय तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसी समय हवा में नमी का प्रवेश होता है, तो यह स्थिति अचानक थंडरस्टॉर्म और भारी बारिश को जन्म देती है। इसके विपरीत, यदि वातावरण में नमी की कमी हो और केवल अत्यधिक गर्मी हो, तो कन्वेक्शनल करंट्स यानी संवहनी धाराएं विकसित होती हैं, जो धूल भरी आंधी का कारण बनती हैं। यह चक्र इतना तीव्र होता है कि कुछ ही मिनटों में तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो मानव स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले एक सौ वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हालांकि यह सुनने में छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर चरम मौसम घटनाओं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी गति से जारी रहा और शहरों का कंक्रीटाइजेशन नहीं रुका, तो भविष्य में हीट वेव, बिजली गिरने की घटनाएं और विनाशकारी बारिश की आवृत्ति और तीव्रता और अधिक बढ़ेगी। अंत में, उन्होंने बिजली गिरने जैसी घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि बिजली गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अब इसकी रिपोर्टिंग अधिक सटीक और तेज हो गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। फिर भी, अर्बन हीट आइलैंड के कारण स्थानीय स्तर पर वायुमंडल में जो अस्थिरता पैदा होती है, वह लाइटनिंग गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। दिल्ली जैसे महानगरों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपनी शहरी नियोजन नीतियों में बदलाव करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कंक्रीट के इस जाल को कम करने का प्रयास करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण मिल सके





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