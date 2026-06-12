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दिल्ली में डबल इंजन सरकार: मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और सड़क परियोजनाओं से विकास की नई गति

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दिल्ली में डबल इंजन सरकार: मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और सड़क परियोजनाओं से विकास की नई गति
मेट्रो विस्तारइलेक्ट्रिक बसेंसड़क परियोजनाएं
📆12-06-2026 20:30:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली में डबल इंजन सरकार के तहत मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, सड़क परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विकास हो रहा है।

दिल्ली में डबल इंजन सरकार के गठन के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। सार्वजनिक परिवहन, सड़क नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में पर्याप्त काम नहीं होने के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान सरकार ने इन चुनौतियों को गंभीरता से लेते हुए विकास की नई योजनाएं शुरू की हैं। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक हो चुका है और 180 किलोमीटर लंबी नई लाइनों पर काम चल रहा है। कई नए कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं जिससे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से अगले दो वर्षों में 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली को 6,130 बसें मिलेंगी। यह कदम प्रदूषण कम करने और यातायात जाम को हल करने में मददगार होगा। सड़क परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क, अक्षरधाम से बदरपुर, पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, आईएनए से महिपालपुर जैसे कई अन्य मार्गों का निर्माण चल रहा है। इससे दिल्ली को जाममुक्त बनाने में मदद मिलेगी। पिछले 12 वर्षों में सड़क परियोजनाओं के लिए दिल्ली को 1.

25 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत एक वर्ष में 43 हजार लोगों का नि:शुल्क उपचार किया गया है। 370 आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं और 1100 का लक्ष्य है। 11 एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। जीटीबी अस्पताल में 200 करोड़ रुपये की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो रहा है। सफाई व्यवस्था के लिए स्वच्छता मिशन के तहत दिल्ली को 1,550 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। कौशल विकास योजना से 78 हजार लोगों को रोजगार मिला है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दिल्ली में विकास की गति तेज हुई है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं

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