दिल्ली के सैदुलाजाब में अवैध इमारतें खड़ी हो गईं, सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप

दिल्ली के सैदुलाजाब में खेती की जमीन पर अवैध रूप से पांच-छह मंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिनमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पुलिस-एमसीडी की मिलीभगत का आरोप है।

दिल्ली के सैदुलाजाब में खेती की जमीन पर अवैध रूप से पांच-छह मंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिनमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी , पुलिस-एमसीडी की मिलीभगत का आरोप है। किला राय पिथोरा से सटे सैदुलाजाब में कभी दूर तक फसले लहराया करती थी, अब यहां मौत की इमारतें तन गई है। पांच से छह मंजिला तक की अवैध निर्माण में सारे नियम कायदे ताक पर है। दिल्ली पुलिस, एमसीडी व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से ऐसी अवैध व खतरनाक इमारतों का जाल फैल गया है, जिसकी नींव खोखली और दीवारें कमजोर है। वैसे, तो पूरी कालोनी ही अवैध है। क्षेत्र का कुछ हिस्सा अभी भी लाल डोरा के तहत आता है। पर वेस्ट एंड मार्ग पर पांच से छह मंजिला तक की खतरनाक निर्माण अधिक डराती है, जिसमें कारपोरेट आफिस, कोचिंग सेंटर, रेस्तरां, स्पा व कोचिंग सेंटर समेत अन्य है। एक तो इमारतें अवैध, दूसरे उसमें आपात सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है। यह व्यावसायिक गतिविधियां करीब 20 वर्षों से बढ़ी है और बिना रोकटोक के धड़ल्ले से बनती बहुमंजिला इमारतें आसमान की ओर बढ़ने लगी। जहां इमारत गिरने का हादसा हुआ, उससे करीब 30 मीटर की दूरी पर एमसीडी का क्षेत्रीय कार्यालय तो 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। स्थानीय लोग कहते हैैं कि यह संभव ही नहीं है कि बिना पुलिस व एमसीडी के मिलीभगत में एक-एक माह में पांच से छह मंजिला इमारत खड़ी हो जाए। ऐसी इमारतों की संख्या करीब 600 के करीब होगी। हालांकि, सभी बड़े आकार की हैं। इसी तरह, 50 से अधिक रेस्तरां व 500 से अधिक पेइंग गेस्ट होंगे। पूरा सैदुलाजाब ही व्यावसायिक गतिविधियों का गढ़ बन गया है। इसमें शानदान कैफे, हस्तशिल्प व दीर्घाओं के लिए प्रसिद्ध चंपा गली भी है। एक स्थानीय गली के किनारे पर बने बहुमंजिला इमारत की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि उस इमारत में एमसीडी द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी एक-दो माह में यह शान से खड़ी हो गई।संकरी गलियों में ऐसे निर्माण बढ़े हैं जहां आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाने में काफी कठिनाई होगी। करीब 10 वर्ष से यहां कोचिंग सेंटर भी बढ़े। प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में कोई सात हजार छात्र पढ़ते हैं। जिनके लिए 30 से अधिक लाइब्रेरी भी संचालित होती है। इसी तरह कई बड़े फार्म हाउस भी है। अब इस हादसे के बाद यहां की इमारतों के सुरक्षा आडिट की मांग तेज होने लगी है। ताकि ऐसा हादसा फिर दोबारा न हो। स्थानीय निवासी जय भगवान कहते हैं कि पहले यहां खेती की जमीनें थी। जब परिवार बढ़ने लगा तो व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई। वह कहते हैं कि यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक है कि यहां इमारतों के निर्माण में उसकी मजबूती को देखा जाए। इसके लिए वह लोग अभियान चलाएंगे।छात्रों की मौत पर स्थानीय लोग मर्माहत है। उधर, वेस्ट इंड मार्ग पर बचाव अभियान के चलते दुकानें, रेस्तरां बंद रही। रविवार होने के चलते कारपोरेट आफिस वैसे भी बंद रहे। वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी थी तो लोग पैदल ही आ जा रहे थे और कौतूहल से उस इमारत को देख रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन तक यहां बचाव अभियान के चलते व्यावसायिक गतिविधियां बंद रह सकती है। वेस्ट इंड मार्ग के फुटपाथ पर बैठे ज्ञान चंद कहते हैं कि यहां रहने वाले लोगों को इमारत गिरने से छात्रों की मौत का गहरा दुख है। क्योंकि, जान गंवाने वाले उनके बच्चों के समान थे।यहां रहने वाले लोग भरे मन से कहते हैं कि यह खुशहाल इलाका है, यहां कोई पूर्व में ऐसा हादसा भी नहीं हुआ है। लोग याद करते हुए बताते है कि इसके पूर्व वर्ष 1981 में कुतुबमीनार में भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई थी। यहां से कुतुबमीनार कुछ दूरी पर ही है तब यहां के लोग बचाव अभियान के लिए वहां गए थे। स्थानीय निवासी 76 वर्षीय ज्ञानचंद कहते हैं कि वह हादसा काफी दुखदाई था, अब यह.

दिल्ली के सैदुलाजाब में खेती की जमीन पर अवैध रूप से पांच-छह मंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिनमें सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी, पुलिस-एमसीडी की मिलीभगत का आरोप है। किला राय पिथोरा से सटे सैदुलाजाब में कभी दूर तक फसले लहराया करती थी, अब यहां मौत की इमारतें तन गई है। पांच से छह मंजिला तक की अवैध निर्माण में सारे नियम कायदे ताक पर है। दिल्ली पुलिस, एमसीडी व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से ऐसी अवैध व खतरनाक इमारतों का जाल फैल गया है, जिसकी नींव खोखली और दीवारें कमजोर है। वैसे, तो पूरी कालोनी ही अवैध है। क्षेत्र का कुछ हिस्सा अभी भी लाल डोरा के तहत आता है। पर वेस्ट एंड मार्ग पर पांच से छह मंजिला तक की खतरनाक निर्माण अधिक डराती है, जिसमें कारपोरेट आफिस, कोचिंग सेंटर, रेस्तरां, स्पा व कोचिंग सेंटर समेत अन्य है। एक तो इमारतें अवैध, दूसरे उसमें आपात सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है। यह व्यावसायिक गतिविधियां करीब 20 वर्षों से बढ़ी है और बिना रोकटोक के धड़ल्ले से बनती बहुमंजिला इमारतें आसमान की ओर बढ़ने लगी। जहां इमारत गिरने का हादसा हुआ, उससे करीब 30 मीटर की दूरी पर एमसीडी का क्षेत्रीय कार्यालय तो 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। स्थानीय लोग कहते हैैं कि यह संभव ही नहीं है कि बिना पुलिस व एमसीडी के मिलीभगत में एक-एक माह में पांच से छह मंजिला इमारत खड़ी हो जाए। ऐसी इमारतों की संख्या करीब 600 के करीब होगी। हालांकि, सभी बड़े आकार की हैं। इसी तरह, 50 से अधिक रेस्तरां व 500 से अधिक पेइंग गेस्ट होंगे। पूरा सैदुलाजाब ही व्यावसायिक गतिविधियों का गढ़ बन गया है। इसमें शानदान कैफे, हस्तशिल्प व दीर्घाओं के लिए प्रसिद्ध चंपा गली भी है। एक स्थानीय गली के किनारे पर बने बहुमंजिला इमारत की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि उस इमारत में एमसीडी द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर भी एक-दो माह में यह शान से खड़ी हो गई।संकरी गलियों में ऐसे निर्माण बढ़े हैं जहां आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाने में काफी कठिनाई होगी। करीब 10 वर्ष से यहां कोचिंग सेंटर भी बढ़े। प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में कोई सात हजार छात्र पढ़ते हैं। जिनके लिए 30 से अधिक लाइब्रेरी भी संचालित होती है। इसी तरह कई बड़े फार्म हाउस भी है। अब इस हादसे के बाद यहां की इमारतों के सुरक्षा आडिट की मांग तेज होने लगी है। ताकि ऐसा हादसा फिर दोबारा न हो। स्थानीय निवासी जय भगवान कहते हैं कि पहले यहां खेती की जमीनें थी। जब परिवार बढ़ने लगा तो व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई। वह कहते हैं कि यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक है कि यहां इमारतों के निर्माण में उसकी मजबूती को देखा जाए। इसके लिए वह लोग अभियान चलाएंगे।छात्रों की मौत पर स्थानीय लोग मर्माहत है। उधर, वेस्ट इंड मार्ग पर बचाव अभियान के चलते दुकानें, रेस्तरां बंद रही। रविवार होने के चलते कारपोरेट आफिस वैसे भी बंद रहे। वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी थी तो लोग पैदल ही आ जा रहे थे और कौतूहल से उस इमारत को देख रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन तक यहां बचाव अभियान के चलते व्यावसायिक गतिविधियां बंद रह सकती है। वेस्ट इंड मार्ग के फुटपाथ पर बैठे ज्ञान चंद कहते हैं कि यहां रहने वाले लोगों को इमारत गिरने से छात्रों की मौत का गहरा दुख है। क्योंकि, जान गंवाने वाले उनके बच्चों के समान थे।यहां रहने वाले लोग भरे मन से कहते हैं कि यह खुशहाल इलाका है, यहां कोई पूर्व में ऐसा हादसा भी नहीं हुआ है। लोग याद करते हुए बताते है कि इसके पूर्व वर्ष 1981 में कुतुबमीनार में भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई थी। यहां से कुतुबमीनार कुछ दूरी पर ही है तब यहां के लोग बचाव अभियान के लिए वहां गए थे। स्थानीय निवासी 76 वर्षीय ज्ञानचंद कहते हैं कि वह हादसा काफी दुखदाई था, अब यह





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