दिल्ली में पांच साल बाद फिर शुरू होगी एफसीआई द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद

दिल्ली में लंबे अंतराल के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा एमएसपी पर गेहूं की खरीद बहाल हो गई है। मुख्यमंत्री की पहल के बाद 24 अप्रैल से नरेला और नजफगढ़ में खरीद केंद्र खुलेंगे, जिससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

दिल्ली के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजधानी में करीब पांच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस निर्णय से स्थानीय किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि लंबे समय से वे अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते केंद्र ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जिससे अब कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री

रेखा गुप्ता ने इस संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के किसानों की दयनीय स्थिति का जिक्र किया था। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि एफसीआई द्वारा खरीद न होने की वजह से किसान बिचौलियों के हाथों अपनी फसल को एमएसपी से काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर थे। मुख्यमंत्री के इस ठोस आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए एफसीआई को दिल्ली में खरीद प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि दिल्ली की कृषि व्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल से दिल्ली के नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं खरीद केंद्र आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे। वर्ष 2021-22 के बाद से दिल्ली में एफसीआई की सीधी भागीदारी न होने के कारण सरकारी खरीद ठप थी, जिसे अब फिर से पटरी पर लाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा लाभ दिल्ली के लगभग 21 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 29 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गेहूं की फसल के लिए समर्पित है। राजधानी में प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार टन गेहूं का कुल उत्पादन होता है, जिसे अब सीधे सरकारी खरीद के माध्यम से उचित दाम पर बेचा जा सकेगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी फसल को सुरक्षित बाजार भी उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दिल्ली के कृषि परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। एमएसपी सुनिश्चित होने से किसानों का रुझान खेती की तरफ और अधिक बढ़ेगा और उन्हें फसल बेचने के लिए पड़ोसी राज्यों की मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिल्ली के कृषि विभाग ने भी इस कवायद को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उन्हें अपना गेहूं बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल निगरानी में रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान एमएसपी से वंचित न रहे और उसे उसकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो। यह सरकारी निर्णय दिल्ली के कृषि इतिहास में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में अन्य फसलों की खरीद को लेकर भी किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं





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