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दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों का सिलसिला: विदेश मंत्री सुगियोनो का यात्रा, मौसम अलर्ट और बीजेपी के 12 साल के अवसर पर जनसंपर्क अभियान

राजनीति/मौसम/आंतरराष्ट्रीय News

दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों का सिलसिला: विदेश मंत्री सुगियोनो का यात्रा, मौसम अलर्ट और बीजेपी के 12 साल के अवसर पर जनसंपर्क अभियान
विदेश मंत्री सुगियोनोसुबह जयशंकरमौसम विभाग अलर्ट
📆07-06-2026 03:26:00
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इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो दिल्ली पहुंचे, विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजेपी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विश्वास, विकास और जनकल्याण जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आएंगी, लद्दाख के उप-राज्यपाल मंगोलिया जाएंगे, और मुंबई में जल आपूर्ति हड़ताल का दबाव बना रहा है।

आज देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, मौसमी और सामाजिक घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य भारत के विदेश मंत्री डॉ सुभाष जयशंकर से दोनों देशों के बीच डिजिटल क्षेत्र, रक्षा और व्यापार में सहयोग पर विस्तारपूर्ण मुलाकात करना है। यह मुलाकात दोनों देशों के राजनीतिक गतिशीलता को और गहराई से मिलेगी। साथ ही, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस aldeट का परिणाम रूप में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, और बारिश के साथ अक्सर बिजली के विस्फोट और पेड़ों के पतन का खतरा बना रहेगा। निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे बाहर न हों, खिड़कियों और दfn सलाखों को मजबूत करें, और आंधी के दौरान परिवहन से बचें। राजनीतिक मंच पर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में 'विश्वास, विकास और जनकल्याण' जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नitian नवीन आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हों संगठनात्मक बैठकों और पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 जून को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचेंगी। यह मुलाकात दोनों नेता राजनीतिक गतिशीलता को और गहराई देगा। नगरीय जल आपूर्ति मुद्दे पर, मुंबई में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने आज आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। टैंकर संचालकों का कहना है कि वे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी (CGWA) के कड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण शहर में जल आपूर्तिः में कई क्षेत्रों में समस्या बनने की संभावना है। तत्काल ही, लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मंगोलिया की यात्रा पर रवाना होंगे। उनका उद्देश्य भगवान बुद्ध के दो महान शिष्यों के पवित्र अवशेषों को उलानबटार से नई दिल्ली लाना है। यह यात्रा बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक सैद्धांतिक यापiosity होगी.

आज देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, मौसमी और सामाजिक घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य भारत के विदेश मंत्री डॉ सुभाष जयशंकर से दोनों देशों के बीच डिजिटल क्षेत्र, रक्षा और व्यापार में सहयोग पर विस्तारपूर्ण मुलाकात करना है। यह मुलाकात दोनों देशों के राजनीतिक गतिशीलता को और गहराई से मिलेगी। साथ ही, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस aldeट का परिणाम रूप में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, और बारिश के साथ अक्सर बिजली के विस्फोट और पेड़ों के पतन का खतरा बना रहेगा। निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे बाहर न हों, खिड़कियों और दfn सलाखों को मजबूत करें, और आंधी के दौरान परिवहन से बचें। राजनीतिक मंच पर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में 'विश्वास, विकास और जनकल्याण' जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नitian नवीन आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्हों संगठनात्मक बैठकों और पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 जून को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचेंगी। यह मुलाकात दोनों नेता राजनीतिक गतिशीलता को और गहराई देगा। नगरीय जल आपूर्ति मुद्दे पर, मुंबई में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन ने आज आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। टैंकर संचालकों का कहना है कि वे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी (CGWA) के कड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण शहर में जल आपूर्तिः में कई क्षेत्रों में समस्या बनने की संभावना है। तत्काल ही, लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मंगोलिया की यात्रा पर रवाना होंगे। उनका उद्देश्य भगवान बुद्ध के दो महान शिष्यों के पवित्र अवशेषों को उलानबटार से नई दिल्ली लाना है। यह यात्रा बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक सैद्धांतिक यापiosity होगी

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विदेश मंत्री सुगियोनो सुबह जयशंकर मौसम विभाग अलर्ट आंधी और बारिश बीजेपी 12 साल विश्वास विकास जनकल्याण ममता बनर्जी दिल्ली मुंबई जल आपूर्ति हड़ताल लद्दाख उप-राज्यपाल मंगोलिया

 

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