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दिल्ली सरकार ने वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर 'वर्क फ्रॉम होम' नीति का शुभारंभ किया

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दिल्ली सरकार ने वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर 'वर्क फ्रॉम होम' नीति का शुभारंभ किया
दिल्ली सरकारवर्क फ्रॉम होमसीएम रेखा गुप्ता
📆20-05-2026 00:15:00
📰Dainik Jagran
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रविवार को दिल्ली सरकार ने वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर 'वर्क फ्रॉम होम' नीति का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के मुख्यत्री, कई मंत्रियों और सरकार के अधिकांश कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। वे बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों में वर्क फ्रॉम होम के लिए सलाह जारी की गई है।

दिल्ली सरकार में ' वर्क फ्रॉम होम ', CM रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री घर से करेंगे काम प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली सरकार ने ' मेरा देश , मेरा योगदान' अभियान के तहत आज पहला वर्क फ्रॉम होम दिवस मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री घर से करेंगे काम।प्रधानमंत्री की वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली शुरू किया गया मेरा देश , मेरा योगदान अभियान के तहत दिल्ली सरकार में पहला वर्क फ्राम हाेम आज है। सीएम रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री घर से काम करेंगे। जिन मंत्रियों काे जरूरी सेवाओं के तहत किसी गतिविधि में सचिवालय आना जरूरी है, वे सचिवालय आएंगे या पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित है तो वे मंत्री कार्यक्रम में जाएंगे, अन्यथा अन्य सभी मंत्री अपने आवास से ही काम करेंगे.

दिल्ली सरकार में 'वर्क फ्रॉम होम', CM रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री घर से करेंगे काम प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली सरकार ने 'मेरा देश, मेरा योगदान' अभियान के तहत आज पहला वर्क फ्रॉम होम दिवस मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्तासीएम रेखा गुप्ता और मंत्री घर से करेंगे काम।प्रधानमंत्री की वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली शुरू किया गया मेरा देश, मेरा योगदान अभियान के तहत दिल्ली सरकार में पहला वर्क फ्राम हाेम आज है। सीएम रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री घर से काम करेंगे। जिन मंत्रियों काे जरूरी सेवाओं के तहत किसी गतिविधि में सचिवालय आना जरूरी है, वे सचिवालय आएंगे या पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित है तो वे मंत्री कार्यक्रम में जाएंगे, अन्यथा अन्य सभी मंत्री अपने आवास से ही काम करेंगे

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