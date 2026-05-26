क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन की चुनौती पर बात होगी, क्वॉड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, इसी साल भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, क्वॉड की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया ये भी देख रही है कि क्या भारत एक साथ दो अलग-अलग खेमों के बीच संतुलन बना पा रहा है, सितंबर में ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग भारत आ सकते हैं
दिल्ली में क्वॉड बैठक आज, चीन से लेकर इंडो-पैसिफिक सुरक्षा तक होगी चर्चा, भारत ब्रिक्स के साथ संतुलन साध रहा, क्वॉड और ब्रिक्स की सोच अलग, भारत दोनों मंचों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा, चीन की चुनौती पर चर्चा होगी, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा , सप्लाई चेन , रेयर मिनरल्स , टेक्नॉलजी , एआई , समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा होगी, भारत चाहता है कि क्वॉड को पॉजिटिव एजेंडा वाले मंच के रूप में पेश किया जाए, वैक्सीन , हेल्थ सिक्यॉरिटी , साइबर सुरक्षा , क्लीन एनर्जी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे केंद्र में होंगे, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि क्वॉड अब समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन, केबल कनेक्टिविटी का विस्तार कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग क्वॉड की बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को भारत पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया, 'इस अनिश्चित समय में क्वॉड एक महत्वपूर्ण साझेदारी है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य को आकार देने की दिशा में चार देश मिलकर काम कर रहे है, दिल्ली में वह विदेश मंत्री एस.
जयशंकर के साथ 17वीं ऑस्ट्रेलिया-भारत विदेश मंत्री रूपरेखा वार्ता भी करेंग
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