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दिल्ली के बाजारों में बकरीद की धूम: धुरंधर, सलमान और शाहरुख बकरों ने लूटी महफिल

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दिल्ली के बाजारों में बकरीद की धूम: धुरंधर, सलमान और शाहरुख बकरों ने लूटी महफिल
बकरीददिल्ली बाजारधुरंधर बकरा
📆25-05-2026 17:24:00
📰Amar Ujala
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दिल्ली के सीलमपुर और जामा मस्जिद जैसे बाजारों में बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां धुरंधर नाम का बकरा अपनी कीमत और कद-काठी से सबको आकर्षित कर रहा है।

राजधानी दिल्ली के पुराने इलाकों में इन दिनों एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही जामा मस्जिद, मीना बाजार और सीलमपुर जैसे प्रमुख बाजारों में चहल-पहल अपने चरम पर पहुंच गई है। इन बाजारों में हर साल की तरह इस बार भी बकरों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस साल का आकर्षण कुछ खास है। बाजार में इस समय तीन बकरे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके नाम सलमान, शाहरुख और धुरंधर रखे गए हैं। इन बकरों की कद-काठी और अंदाज ने न केवल खरीदारों बल्कि आम राहगीरों को भी अपनी ओर खींच लिया है। विशेष रूप से धुरंधर नाम का बकरा अपनी ऊंचाई और वजन के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग उसे देखने के लिए दूर-दूर से आ रहे हैं। सीलमपुर बाजार के एक प्रमुख दुकानदार नादिम ने बताया कि धुरंधर केवल एक जानवर नहीं बल्कि इस समय बाजार का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। लोग इस बकरे के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। बच्चों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। धुरंधर की शारीरिक बनावट इतनी प्रभावशाली है कि इसने सलमान और शाहरुख जैसे चर्चित बकरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां सलमान और शाहरुख की कीमत 70 से 80 हजार रुपये के बीच आंकी जा रही है, वहीं धुरंधर की कीमत एक लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। इसके बावजूद खरीदारों का जोश कम नहीं हुआ है और लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार बकरों का चयन कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि त्योहार के समय लोग अपनी परंपराओं और खुशी के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं। बाजार की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि इस बार दिल्ली के बाजारों में केवल स्थानीय बकरे ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी उच्च नस्ल के बकरे लाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस साल खरीदारों की प्राथमिकता बड़े आकार और विशिष्ट नस्लों के प्रति अधिक है। शाम होते ही मीना बाजार और जामा मस्जिद के इलाकों में भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरा क्षेत्र किसी मेले जैसा प्रतीत होने लगता है। लोग न केवल बकरों की कीमत पूछ रहे हैं बल्कि उनके खान-पान और नस्ल की शुद्धता के बारे में भी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। इस बार 28 मई को बकरीद होने की संभावना के कारण लोगों ने समय रहते बकरों की बुकिंग शुरू कर दी है ताकि अंतिम समय में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, इस साल कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। व्यापारियों ने बताया कि चारे की बढ़ती कीमतों और परिवहन खर्च में हुई वृद्धि ने लागत को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर बकरों की कीमतों पर पड़ा है। इसके बावजूद, त्योहार की खुशी और कुर्बानी की भावना के आगे ये आर्थिक चुनौतियां गौण नजर आ रही हैं। लोग अपने बजट के हिसाब से छोटे और बड़े दोनों तरह के बकरे खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में एक संतुलित मांग बनी हुई है। प्रशासन ने भी इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे। कुल मिलाकर, पुरानी दिल्ली के बाजारों में बकरीद की तैयारी केवल एक खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुकी है। बकरों के नामकरण से लेकर उनके साथ सेल्फी लेने तक, यह सब आधुनिक दौर के बदलते तौर-तरीकों को दर्शाता है। जहां एक तरफ पारंपरिक तरीके से कुर्बानी की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक और सोशल मीडिया ने इस पूरे अनुभव को और अधिक रोचक बना दिया है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली के इन ऐतिहासिक बाजारों की रौनक और अधिक बढ़ने वाली है। प्रशासन की निगरानी और व्यापारियों के सहयोग से यह उम्मीद है कि यह त्योहार शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा.

राजधानी दिल्ली के पुराने इलाकों में इन दिनों एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही जामा मस्जिद, मीना बाजार और सीलमपुर जैसे प्रमुख बाजारों में चहल-पहल अपने चरम पर पहुंच गई है। इन बाजारों में हर साल की तरह इस बार भी बकरों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस साल का आकर्षण कुछ खास है। बाजार में इस समय तीन बकरे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके नाम सलमान, शाहरुख और धुरंधर रखे गए हैं। इन बकरों की कद-काठी और अंदाज ने न केवल खरीदारों बल्कि आम राहगीरों को भी अपनी ओर खींच लिया है। विशेष रूप से धुरंधर नाम का बकरा अपनी ऊंचाई और वजन के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग उसे देखने के लिए दूर-दूर से आ रहे हैं। सीलमपुर बाजार के एक प्रमुख दुकानदार नादिम ने बताया कि धुरंधर केवल एक जानवर नहीं बल्कि इस समय बाजार का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। लोग इस बकरे के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। बच्चों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। धुरंधर की शारीरिक बनावट इतनी प्रभावशाली है कि इसने सलमान और शाहरुख जैसे चर्चित बकरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां सलमान और शाहरुख की कीमत 70 से 80 हजार रुपये के बीच आंकी जा रही है, वहीं धुरंधर की कीमत एक लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। इसके बावजूद खरीदारों का जोश कम नहीं हुआ है और लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार बकरों का चयन कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि त्योहार के समय लोग अपनी परंपराओं और खुशी के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं। बाजार की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि इस बार दिल्ली के बाजारों में केवल स्थानीय बकरे ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी उच्च नस्ल के बकरे लाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस साल खरीदारों की प्राथमिकता बड़े आकार और विशिष्ट नस्लों के प्रति अधिक है। शाम होते ही मीना बाजार और जामा मस्जिद के इलाकों में भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरा क्षेत्र किसी मेले जैसा प्रतीत होने लगता है। लोग न केवल बकरों की कीमत पूछ रहे हैं बल्कि उनके खान-पान और नस्ल की शुद्धता के बारे में भी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। इस बार 28 मई को बकरीद होने की संभावना के कारण लोगों ने समय रहते बकरों की बुकिंग शुरू कर दी है ताकि अंतिम समय में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, इस साल कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। व्यापारियों ने बताया कि चारे की बढ़ती कीमतों और परिवहन खर्च में हुई वृद्धि ने लागत को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर बकरों की कीमतों पर पड़ा है। इसके बावजूद, त्योहार की खुशी और कुर्बानी की भावना के आगे ये आर्थिक चुनौतियां गौण नजर आ रही हैं। लोग अपने बजट के हिसाब से छोटे और बड़े दोनों तरह के बकरे खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में एक संतुलित मांग बनी हुई है। प्रशासन ने भी इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे। कुल मिलाकर, पुरानी दिल्ली के बाजारों में बकरीद की तैयारी केवल एक खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुकी है। बकरों के नामकरण से लेकर उनके साथ सेल्फी लेने तक, यह सब आधुनिक दौर के बदलते तौर-तरीकों को दर्शाता है। जहां एक तरफ पारंपरिक तरीके से कुर्बानी की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक और सोशल मीडिया ने इस पूरे अनुभव को और अधिक रोचक बना दिया है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली के इन ऐतिहासिक बाजारों की रौनक और अधिक बढ़ने वाली है। प्रशासन की निगरानी और व्यापारियों के सहयोग से यह उम्मीद है कि यह त्योहार शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा

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