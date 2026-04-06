दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक: गेट तोड़कर घुसी कार, जांच जारी

दिल्ली विधानसभा में एक अज्ञात कार के गेट तोड़कर घुसने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कार सवार स्पीकर रूम के बाहर गुलदस्ता रखकर फरार हो गया।

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। एक अज्ञात कार , जिसका नंबर उत्तर प्रदेश का था, गेट को तोड़कर विधानसभा परिसर में घुस गई। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अधि कार ियों को गहन जांच के लिए मजबूर कर दिया है। घटना के बाद, पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। अधि कार ियों का ध्यान वाहन चालक की पहचान करने और यह पता लगाने पर केंद्रित है कि कार सुरक्षा घेरे को कैसे भेदने में सफल

रही। विधानसभा परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के संबंध में अधिक जानकारी हासिल की जा सके। यह घटना दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर हुई, जब एक सफेद रंग की टाटा सिएरा कार, जिसका पंजीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ था, मॉल रोड पर स्थित बंद रहने वाले गेट को तोड़कर VIP प्रवेश द्वार से विधानसभा परिसर में दाखिल हुई। कार सवार ने स्पीकर के कमरे के बाहर एक गुलदस्ता रखा और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद, विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी खामी उजागर हुई।\जांच के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है ताकि कार चालक की पहचान की जा सके और घटना के पीछे की मंशा का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही, वाहन चालक का उद्देश्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन शामिल है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तेज धमाका सुना और फिर एक सफेद कार को गेट तोड़ते हुए देखा। कार कुछ देर परिसर में घूमती रही, फिर दोबारा गेट की ओर आई और उसे टक्कर मारकर तेजी से बाहर निकल गई। घटना के बाद, विधानसभा परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा में चूक को उजागर किया है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।\इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी उजागर किया है कि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की कितनी आवश्यकता है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों और कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी रणनीति और सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, बेहतर निगरानी प्रणाली और सख्त प्रवेश नियंत्रण उपायों को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी रणनीति और सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में हुई इस चूक ने सभी को सतर्क कर दिया है और भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। घटना के बाद, विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है





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