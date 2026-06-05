दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई. मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.आज गुजरात और दमन का दौरा करेंगे. इस दौरान करीब 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कैंडिडेट बनाया है. इसमें खरगे आज नामांकन करेंगे.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे. इसके साथ ही कुछ निजी कार्यक्रम मे शामिल होंगे.आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर बीएमसी महानगर के पूर्वी हिस्से में कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर करीब 16,000 पौछे लगाएगी. बंगाल T20 लीग का तीसरा सीजन आज से शुरू होगा. यह टूर्नामेंट 21 जून तक चलेगा. असम के सीएम ने एक पोस्ट में जानकारी दी है कि 12 विधायक दोपहर 12:45 बजे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश, हावड़ा में भी जमकर बरसे बदरा दक्षिण-पश्चिम मानसून कल यानी गुरुवार को केरल पहुंच गया. इसके साथ ही बारिश की शुरुआत हो गई. इस बीच पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. आज सुबहHowrah, West Bengal: The sky is blanketed with thick clouds, and rain is falling amid flashes of lightning and claps of thunder. बिलासपुर के बुधवारी बाजार में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये सामान खाकबिलासपुर में बुधवारी बाजार इलाके की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. घटना गुरुवार को बुधवारी बाजार इलाके में रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुई. Bilaspur, Chhattisgarh: In Budhwari Market, a fire that broke out in a bicycle shop near Railway Station Gate No. 1 spread to several nearby shops, raising fears of losses worth lakhs of rupees

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई. मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

आज गुजरात और दमन का दौरा करेंगे. इस दौरान करीब 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कैंडिडेट बनाया है.

इसमें खरगे आज नामांकन करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे. इसके साथ ही कुछ निजी कार्यक्रम मे शामिल होंगे.

आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर बीएमसी महानगर के पूर्वी हिस्से में कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर करीब 16,000 पौछे लगाएगी. बंगाल T20 लीग का तीसरा सीजन आज से शुरू होगा. यह टूर्नामेंट 21 जून तक चलेगा.

असम के सीएम ने एक पोस्ट में जानकारी दी है कि 12 विधायक दोपहर 12:45 बजे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश, हावड़ा में भी जमकर बरसे बदरा दक्षिण-पश्चिम मानसून कल यानी गुरुवार को केरल पहुंच गया. इसके साथ ही बारिश की शुरुआत हो गई. इस बीच पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है.

आज सुबहHowrah, West Bengal: The sky is blanketed with thick clouds, and rain is falling amid flashes of lightning and claps of thunder. बिलासपुर के बुधवारी बाजार में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये सामान खाकबिलासपुर में बुधवारी बाजार इलाके की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

घटना गुरुवार को बुधवारी बाजार इलाके में रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुई. Bilaspur, Chhattisgarh: In Budhwari Market, a fire that broke out in a bicycle shop near Railway Station Gate No. 1 spread to several nearby shops, raising fears of losses worth lakhs of rupee





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