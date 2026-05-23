दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमक संपत्ति का भुगतान कैग ऑडिट के बिना नहीं किया जाएगा

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली वितरण कंपनियों को नियमक संपत्ति का भुगतान कैग ऑडिट के बिना नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि भुगतान से पहले डिस्कॉम के खातों की कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक (कैग) जांच आवश्यक है। इससे दिल्ली के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा।

दिल्ली सरकार स्पष्ट कर दिया है कि बिजली वितरण कंपनियों को नियमक संपत्ति का भुगतान कैग ऑडिट के बिना नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार कैग ऑडिट के बिना भुगतान नहीं करेगी।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को नियमक संपत्ति भुगतान को लेकर दिल्ली सरकार कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि भुगतान से पहले डिस्कॉम के खातों की कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक (कैग) जांच आवश्यक है। इससे दिल्ली के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। कैग जांच से स्थिति स्पष्ट होगी कि नियमक संपत्ति को लेकर डिस्काम का दावा कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अगस्त में डिस्काम को नियमक संपत्ति का चार वर्षों में भुगतान और इनके खातों की जांच का आदेश दिया था।डीईआरसी की अपील पर भुगतान की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया गया है। इस राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। बिजली नेटवर्क पर होने वाले खर्च को डिस्काम नियमक परिसंपत्ति के रूप में दावा करती हैं।डीईआरसी ने कैग से जांच की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले माह इस पर रोक दी है। तीन महीने के अंदर स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करके जांच करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद डीईआरसी ने कैग द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फार्म द्वारा उनके खातों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कैग द्वारा सूचीबद्ध सीए फर्म से जांच मंजूर नहीं है। सीधे कैग से जांच होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि डिस्काम किस आधार पर इतना भारी-भरकम राशि का दावा कर रही है।डीईआरसी द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू करने पर उनका कहना है कि विद्युत अधिनियम के अनुसार सरकार के पास आयोग को निर्देश देने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करेगी। जनवरी में डीईआरसी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में दी गई जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों का बकाया नियमक परिसंपत्ति निम्नलिखित है.

दिल्ली सरकार स्पष्ट कर दिया है कि बिजली वितरण कंपनियों को नियमक संपत्ति का भुगतान कैग ऑडिट के बिना नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार कैग ऑडिट के बिना भुगतान नहीं करेगी।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को नियमक संपत्ति भुगतान को लेकर दिल्ली सरकार कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि भुगतान से पहले डिस्कॉम के खातों की कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक (कैग) जांच आवश्यक है। इससे दिल्ली के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। कैग जांच से स्थिति स्पष्ट होगी कि नियमक संपत्ति को लेकर डिस्काम का दावा कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अगस्त में डिस्काम को नियमक संपत्ति का चार वर्षों में भुगतान और इनके खातों की जांच का आदेश दिया था।डीईआरसी की अपील पर भुगतान की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया गया है। इस राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। बिजली नेटवर्क पर होने वाले खर्च को डिस्काम नियमक परिसंपत्ति के रूप में दावा करती हैं।डीईआरसी ने कैग से जांच की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले माह इस पर रोक दी है। तीन महीने के अंदर स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करके जांच करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद डीईआरसी ने कैग द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फार्म द्वारा उनके खातों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कैग द्वारा सूचीबद्ध सीए फर्म से जांच मंजूर नहीं है। सीधे कैग से जांच होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि डिस्काम किस आधार पर इतना भारी-भरकम राशि का दावा कर रही है।डीईआरसी द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू करने पर उनका कहना है कि विद्युत अधिनियम के अनुसार सरकार के पास आयोग को निर्देश देने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करेगी। जनवरी में डीईआरसी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में दी गई जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों का बकाया नियमक परिसंपत्ति निम्नलिखित है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DPSC TPDL BPEL

United States Latest News, United States Headlines