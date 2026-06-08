दिल्ली युवा कांग्रेस ने हटाए राहुल गांधी को निशाना बनाने वाले पोस्टर, भाजपा-आप पर लगाया आरोप

दिल्ली युवा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टर हटा दिए। पार्टी ने इसे गठबंधन में फूट डालने की साजिश बताते हुए भाजपा और आप को निशाना बनाया।
दिल्ली युवा कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी के कई प्रमुख स्थानों से राहुल गांधी को निशाना बनाने वाले विवादित पोस्टर हटा दिए। ये पोस्टर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले लगाए गए थे। पार्टी ने इसे गठबंधन में फूट डालने की साजिश बताते हुए भाजपा और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि यह घटिया राजनीति का उदाहरण है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होर्डिंग्स में शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं के हवाले से राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया था। एक पोस्टर में दावा किया गया कि राहुल गांधी के रवैये में निरंतरता की कमी है, जबकि दूसरे में पिनराई विजयन का हवाला देते हुए कहा गया कि राहुल में आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं जैसी राजनीति क समझ नहीं है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद गोलचक्कर, प्रेस क्लब और विंडसर प्लेस जैसे स्थानों से पोस्टर हटाए। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार के कुशासन पर हमला बोला और कहा कि संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के राजनीति क दुरुपयोग की भी निंदा की। इस बीच, दिल्ली युवा कांग्रेस ने साफ किया कि अगर कोई गठबंधन में फूट डालने की कोशिश करेगा, तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। यह घटनाक्रम विपक्षी एकता के लिए नई चुनौती पैदा करता है, क्योंकि पोस्टरों को लेकर तीखी राजनीति क बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा और आप ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप साफ है कि यह गठबंधन को कमजोर करने की सोची-समझी साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन के आंतरिक तनाव का पता चलता है। हालांकि, युवा कांग्रेस के मुखर रुख से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करने और गठबंधन में अपनी मजबूती को रेखांकित करने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद आगे चलकर गठबंधन में दरार डालता है या सभी पक्ष एकजुट रहते हैं। फिलहाल, राजनीति क गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है.
दिल्ली युवा कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी के कई प्रमुख स्थानों से राहुल गांधी को निशाना बनाने वाले विवादित पोस्टर हटा दिए। ये पोस्टर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले लगाए गए थे। पार्टी ने इसे गठबंधन में फूट डालने की साजिश बताते हुए भाजपा और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि यह घटिया राजनीति का उदाहरण है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होर्डिंग्स में शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं के हवाले से राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा गया था। एक पोस्टर में दावा किया गया कि राहुल गांधी के रवैये में निरंतरता की कमी है, जबकि दूसरे में पिनराई विजयन का हवाला देते हुए कहा गया कि राहुल में आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं जैसी राजनीतिक समझ नहीं है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद गोलचक्कर, प्रेस क्लब और विंडसर प्लेस जैसे स्थानों से पोस्टर हटाए। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार के कुशासन पर हमला बोला और कहा कि संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग की भी निंदा की। इस बीच, दिल्ली युवा कांग्रेस ने साफ किया कि अगर कोई गठबंधन में फूट डालने की कोशिश करेगा, तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। यह घटनाक्रम विपक्षी एकता के लिए नई चुनौती पैदा करता है, क्योंकि पोस्टरों को लेकर तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा और आप ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप साफ है कि यह गठबंधन को कमजोर करने की सोची-समझी साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन के आंतरिक तनाव का पता चलता है। हालांकि, युवा कांग्रेस के मुखर रुख से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करने और गठबंधन में अपनी मजबूती को रेखांकित करने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद आगे चलकर गठबंधन में दरार डालता है या सभी पक्ष एकजुट रहते हैं। फिलहाल, राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है
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