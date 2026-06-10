दिल्ली विश्वविद्यालय की सत्यवती कॉलेज के छात्र को गांजा आपूर्ती के आरोप में गिरफ्तार

दिल्ली: उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सत्यवती कॉलेज के एक छात्र को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी जसीम सियादुल फरसान विजय नगर से 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा गया। इसमें पता चला कि वह केरल से गांजा मंगाता था और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कालेजों में छात्रों को आपूर्ति करता था। पुलिस अब उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जो उसे मादक पदार्थ दिलवाता था।

दिल्ली विश्वविद्यालय की सत्यवती कॉलेज के एक छात्र को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टीम ने विजय नगर से 22 वर्षीय युवक जसीम सियादुल फरसान को 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा। आरोपी मूल रूप से केरल के कोझिकोड जिले के पुलिनहोली थाझे का रहने वाला है। प而同ी चुनने के अनुसार, वह आसानी से पैसा कमाने की चाहत में सत्यवती कॉलेज सहित कई कालेजों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसने गांजा केरल से मंगाया था और विभिन्न ग्राहकों को सीधे डिलीव्री करता था। जिला उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि विजय नगर के किराए के दबल स्टोरी में से बरामद हुई 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा की सूचना पर ही छापेमारी की गई। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश में है जो आरोपी को गांजा उपलब्ध कराता था। सत्यवती कॉलेज प्राचार्य हरिमोहन शर्मा का कहना है कि उनके पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है जबकि पुलिस नर्कोटिक्स की आपूर्ति के पूरे नेटवर्क और उसके स्रोतों को उजागर करने के लिए जांच जारी रखी है.

दिल्ली विश्वविद्यालय की सत्यवती कॉलेज के एक छात्र को नशीले पदार्थों की आपूर्ति करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टीम ने विजय नगर से 22 वर्षीय युवक जसीम सियादुल फरसान को 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा। आरोपी मूल रूप से केरल के कोझिकोड जिले के पुलिनहोली थाझे का रहने वाला है। प而同ी चुनने के अनुसार, वह आसानी से पैसा कमाने की चाहत में सत्यवती कॉलेज सहित कई कालेजों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसने गांजा केरल से मंगाया था और विभिन्न ग्राहकों को सीधे डिलीव्री करता था। जिला उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि विजय नगर के किराए के दबल स्टोरी में से बरामद हुई 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा की सूचना पर ही छापेमारी की गई। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश में है जो आरोपी को गांजा उपलब्ध कराता था। सत्यवती कॉलेज प्राचार्य हरिमोहन शर्मा का कहना है कि उनके पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है जबकि पुलिस नर्कोटिक्स की आपूर्ति के पूरे नेटवर्क और उसके स्रोतों को उजागर करने के लिए जांच जारी रखी है





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