दिल्ली में जज की आत्महत्या: वैवाहिक तनाव और मानसिक दबाव ने छिड़का संकट

दिल्ली के सफदरजंग इलाके में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या ने मानसिक तनाव और वैवाहिक विवादों की गंभीरता को उजागर किया है. मृतक के पिता ने बताया कि अमन लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और पत्नी के साथ विवादों के कारण खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे. पुलिस जांच कर रही है.

दिल्ली के सफदरजंग इलाके में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या ने एक गहरे मानसिक तनाव और वैवाहिक विवाद ों से जुड़े एक जटिल मामले को सामने लाया है.

इस घटना ने न केवल कानूनी समुदाय को हल्का सा झटका दिया बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सवालों को भी सामने लाया है. मृतक के पिता ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. पिता के अनुसार, अमन लंबे समय से मानसिक तनाव का शिकार थे और अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर बेहद परेशान थे.

उन्होंने बताया कि घटना वाली रात करीब 10 बजे अमन ने उन्हें फोन किया और कहा कि वह बहुत परेशान हैं और उनका जीना मुश्किल हो गया है. पिता ने तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और रात करीब 12 बजे घर पहुंच गए. जम्मू में पोस्टेड है साली.

घर पहुंचने के बाद अमन ने पिता को बताया कि उनकी पत्नी के साथ पिछले दो महीनों से विवाद चल रहा था और वह खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे. पिता के अनुसार, अमन की पत्नी भी एक ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं और घर में उनका काफी दबदबा था. इसके अलावा, घर में बहू की IAS बहन यानी कि अमन की साली निधि का भी हुकुम चलता था.

अमन ने यह भी कहा था कि घर में हर फैसला निधि की मर्जी से होता था और वह खुद को असहाय महसूस कर रहे थे. निधि जम्मू में पोस्टेड हैं. पिता का आरोप है कि जब उन्होंने बहू से बात करने की कोशिश की तो उसने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी और कहा कि अगर वे नहीं गए तो वह पुलिस बुला लेंगी.

इसके बाद पिता ने बहू के माता-पिता और अन्य परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया. यहां तक कि बहू के चाचा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया. रात के दौरान घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. पिता के अनुसार, अमन एक कमरे में थे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में थीं.

इस दौरान बहस और ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थीं, जबकि अमन रो रहे थे. कुछ समय बाद जब अमन नजर नहीं आए तो पिता को चिंता हुई. उन्होंने बेटे के मोबाइल पर कॉल किया, जिसकी घंटी बाथरूम के अंदर से सुनाई दी. बाथरूम में लटका मिला था अमन का शव.

दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा गया तो अमन फंदे से लटके हुए मिले. उन्होंने पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक संबंधों में तनाव के गंभीर परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया है. यह मामला यह भी दर्शाता है कि कैसे सामाजिक दबाव और परिवार के भीतर का तनाव किसी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ढके सकता है.

इस घटना के बाद मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वैवाहिक संबंधों में समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य वैवाहिक विवाद जज दिल्ली

United States Latest News, United States Headlines