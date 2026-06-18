दिल्ली में राशिद की हत्या के प्रमुख संदिग्धों को पुलिस ने गरफ़तार किया, यमुना खादर में हुई तीव्र झड़प के बाद

नेहरू विहार में हुई गोलीबारी में मारे गए युवकों के दो मुख्य आरोपियों को दयालपुर थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और अपराधियों के बीच यमुना खादर में हुए एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी। आगे की जांच में पता चला कि पहले भी इस मामले में दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, और हत्या की साजिश में एक चोरी की स्कूटी भी इस्तेमाल हुई थी।
दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार में 15 जून को घटित भयावह हत्या कांड में कई दर्जन गोलीबारी कर एक युवक को मार डाला गया था। पीड़ित का नाम राशिद था, जो अपने जीवन के शुरूआती सालों में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पास एक छोटी नौकरी थी, लेकिन वह भविष्य की आशा लेकर इंटर्नशिप की तलाश में भी था। इस हिंसक घटना के बाद, पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया और अपराधियों की पहचान करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को दिशा-निर्देश दिए। कई दिनों तक तहकीकात के बाद, दो प्रमुख संदिग्ध - आतिफ और इस्माइल - को पहचाना गया, जो फुटेज में स्पष्ट रूप से राशिद पर गोली चलाते हुए दिखे थे। पुलिस ने इन दो का पता लगा कर उन्हें गिरफ़्तार करने की योजना बनायी। 31 जुलाई की शाम, जब पुलिस इन दो के घर पर पहुँची, तो अपराधियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक विस्फोटक मुकाबला हुआ। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच यमुना खादर में एक भयानक एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिभागियों के पैर में गोली लगी। अंततः, पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्हें मारने के बाद भागने की कोशिश में कई बार फरार रहना पड़ा था। इस कड़ी में{...
} (बाकी का विवरण न्यायिक प्रक्रिया, पूर्व वारंट, और जांच के अन्य पहलुओं को विस्तृत रूप से समझाते हुए) ...
जांच में यह भी सामने आया कि राशिद पर छह महीने पहले एक समान जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें दो अतिरिक्त आरोपियों - अयान और इमरान - शामिल थे। उस बार वह बच गया था, परंतु इस बार उसकी जान चली गई। पुलिस ने अयान और इमरान को भी हिरासत में ले लिया, और उनके पास से एक स्कूटी जब्त की, जो नूर-ए-इलाही इलाके से चोरी की गई थी और हत्या के साधन के रूप में उपयोग की गई थी। अयान और इमरान ने अपनी गलती कबूल की और आगे की जांच में सहयोग करने का इरादा जताया। अब दिल्ली पुलिस इस बड़े केस में और गहराई से जाँच कर रही है, यह मानते हुए कि अभी और कई रहस्य उजागर होने की संभावना है। यह मामले ने शहर में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति गहरी चिंता बढ़ा दी है, और जनता ने भी पुलिस से अपील की है कि वे इस कड़ी को सख्ती से सज़ा दें और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएँ
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